сегодня, 10:45
В 5 российских регионах протестируют новую систему оплаты труда учителей
Новую систему оплаты труда учителей в порядке эксперимента введут в пяти российских регионах: Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии.
Апробация реформы системы оплаты труда учителей пройдет в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии. Эти регионы указаны в проекте постановления правительства РФ.
Эксперимент затронет дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации допобразования. Исключением станут педагоги из числа профессорско-преподавательского состава. Пилотный проект рассчитан на один год и стартует в мае 2022 года.
В рамках пилотного проекта будут унифицированы должностные оклады и размеры дополнительных выплат к ним. Сейчас зарплата учителей в разных регионах за одни и те же обязанности может отличаться в 5-6 раз.
Предполагается, что предварительно правительство предоставит порядок определения размера ставки зарплаты, которая будет определятся уровнем квалификации учителя. Также оно утвердит два перечня компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера с размерами и условиями их назначения.
О каких суммах пойдет речь, станет известно к апрелю 2022 года, когда Минпросвещения и Минтруд разработают проекты актов об утверждении порядка расчетов ставок зарплаты и перечней выплат.