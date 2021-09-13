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В 5 российских регионах протестируют новую систему оплаты труда учителей

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#оплата #учителя

Новую систему оплаты труда учителей в порядке эксперимента введут в пяти российских регионах: Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии.

Правительство РФ определило 5 регионов, в которых пройдет апробация реформы системы оплаты труда учителей. Федеральные власти установят порядок определения должностных окладов и составят перечни дополнительных выплат с размерами и условиями их назначения. Сейчас, объясняют в профсоюзе педагогов, в разных регионах и разных учебных заведениях учителя за одну и ту же работу получают зарплату, которая отличается в 5-6 раз, - пишет "Ъ".

Апробация реформы системы оплаты труда учителей пройдет в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии. Эти регионы указаны в проекте постановления правительства РФ.

Эксперимент затронет дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации допобразования. Исключением станут педагоги из числа профессорско-преподавательского состава. Пилотный проект рассчитан на один год и стартует в мае 2022 года.

В рамках пилотного проекта будут унифицированы должностные оклады и размеры дополнительных выплат к ним. Сейчас зарплата учителей в разных регионах за одни и те же обязанности может отличаться в 5-6 раз.

Предполагается, что предварительно правительство предоставит порядок определения размера ставки зарплаты, которая будет определятся уровнем квалификации учителя. Также оно утвердит два перечня компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера с размерами и условиями их назначения.

О каких суммах пойдет речь, станет известно к апрелю 2022 года, когда Минпросвещения и Минтруд разработают проекты актов об утверждении порядка расчетов ставок зарплаты и перечней выплат.
215
#оплата #учителя

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