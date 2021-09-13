Происшествия

сегодня, 10:36

В больнице остаются три женщины, пострадавшие при взрыве в посёлке Солидарность

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#взрыв газа в посёлке Солидарность
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В больнице остаются три женщины, пострадавшие при взрыве в посёлке Солидарность

Ещё одна ельчанка написала отказ от медицинской помощи.

Как рассказала GOROD48 заместитель главного врача по лечебной работе Елецкой горбольницы №1 им. Н.А. Семашко Валентина Сафонова, в больнице остаются три женщины, пострадавшие 11 сентября при взрыве дома в посёлке Солидарность.

Один пострадавший написал отказ от госпитализации и в тот же день покинул медучреждение. Ещё одна женщина позже написала отказ от оказания медицинской помощи потому, что занимается организацией похорон - у неё при взрыве газа в посёлке Солидарность погиб ребёнок.

Состояние женщин, остающихся в больнице, медики оценивают как стабильное. Все они находятся в травматологическом отделении. При этом в больнице говорят, что физические травмы у них минимальные, в основном, речь идёт о психотравмах.
836
#взрыв газа в посёлке Солидарность
2

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