Происшествия
сегодня, 10:36
В больнице остаются три женщины, пострадавшие при взрыве в посёлке Солидарность
Ещё одна ельчанка написала отказ от медицинской помощи.
Как рассказала GOROD48 заместитель главного врача по лечебной работе Елецкой горбольницы №1 им. Н.А. Семашко Валентина Сафонова, в больнице остаются три женщины, пострадавшие 11 сентября при взрыве дома в посёлке Солидарность.
Один пострадавший написал отказ от госпитализации и в тот же день покинул медучреждение. Ещё одна женщина позже написала отказ от оказания медицинской помощи потому, что занимается организацией похорон - у неё при взрыве газа в посёлке Солидарность погиб ребёнок.
Состояние женщин, остающихся в больнице, медики оценивают как стабильное. Все они находятся в травматологическом отделении. При этом в больнице говорят, что физические травмы у них минимальные, в основном, речь идёт о психотравмах.
Один пострадавший написал отказ от госпитализации и в тот же день покинул медучреждение. Ещё одна женщина позже написала отказ от оказания медицинской помощи потому, что занимается организацией похорон - у неё при взрыве газа в посёлке Солидарность погиб ребёнок.
Состояние женщин, остающихся в больнице, медики оценивают как стабильное. Все они находятся в травматологическом отделении. При этом в больнице говорят, что физические травмы у них минимальные, в основном, речь идёт о психотравмах.