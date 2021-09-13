Эвакуированные жители взорвавшегося дома разместились у родственников и знакомых

Но в любой момент их готовы принять в Центре детского и юношеского туризма Елецкого района.



- Мы полностью готовы в любой момент принять пострадавших, - сообщили в центре, расположенном на улице Школьной в селе Аргамач-Пальна. - Мы можем принять до 50 человек — именно на столько рассчитан наш загородный центр, по сути это детский лагерь. Но пока ни одна комната не занята, очевидно, людей приютили родственники и знакомые. Но мы всё равно готовы в любой момент к заезду пострадавших.





Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области



Глава Елецкого района Олег Семенихин на своей странице в Инстаграм сообщил, что эвакуированных жителей из взорвавшегося дома в посёлке Солидарность разместят на базе Центра детского и юношеского туризма Елецкого района, они будут обеспечены всем необходимым.Как сообщила GOROD48 заместитель директора Центра детского и юношеского туризма Елецкого района Светлана Попова, туда, действительно, должны были заехать пострадавшие, но пока такого желания никто не изъявил.