Происшествия

31 минуту назад

Эвакуированные жители взорвавшегося дома разместились у родственников и знакомых

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#взрыв газа в поселке Солидарность #
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Эвакуированные жители взорвавшегося дома разместились у родственников и знакомых

Но в любой момент их готовы принять в Центре детского и юношеского туризма Елецкого района.

Глава Елецкого района Олег Семенихин на своей странице в Инстаграм сообщил, что эвакуированных жителей из взорвавшегося дома в посёлке Солидарность разместят на базе Центра детского и юношеского туризма Елецкого района, они будут обеспечены всем необходимым.

Как сообщила GOROD48 заместитель директора Центра детского и юношеского туризма Елецкого района Светлана Попова, туда, действительно, должны были заехать пострадавшие, но пока такого желания никто не изъявил.

- Мы полностью готовы в любой момент принять пострадавших, - сообщили в центре, расположенном на улице Школьной в селе Аргамач-Пальна. - Мы можем принять до 50 человек — именно на столько рассчитан наш загородный центр, по сути это детский лагерь. Но пока ни одна комната не занята, очевидно, людей приютили родственники и знакомые. Но мы всё равно готовы в любой момент к заезду пострадавших.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области

387
#взрыв газа в поселке Солидарность #
1

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