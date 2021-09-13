Общество

37 минут назад

Мнение горожан легло в основу концепции благоустройства сквера

320
#концепция #благоустройство #сквер
1
Мнение горожан легло в основу концепции благоустройства сквера

Теперь ход на стороне экспертов — нужно сделать профессиональный проект преображения общественного пространства в Ельце.

Елецкое управление капитального строительства объявило тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Благоустройство сквера Пушкина». Территория проектирования включает в себя сквер Пушкина и прибрежную зону реки Быстрая Сосна. В сквере расположены памятник Пушкину, фонтан, детская и смотровая площадки. Цель проекта - раскрытие потенциала сквера Пушкина и создание знакового узнаваемого пространства, раскрытие образа Пушкина через новые смыслы. Задачи, которые поставили перед проектировщиками, разнообразны, среди них — максимально реализовать те предложения, которые высказали ельчане.

- Проект преображения сквера Пушкина будет выполнен на основе концепции, которая выиграла в конкурсе Министерства строительства России, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца. - Эту концепцию мы детально обсуждали с ельчанами, и они уже видели и одобрили ее итоговый вариант. Изначально отталкивались именно от мнения горожан о развитии территории, потом был промежуточный итог — демонстрация наработок, где ельчане высказывали свои замечания и предложения. Как итог, в доме пионеров и школьников состоялась презентация итогового варианта концепции.

пушкина 2.jpg

Во время обсуждения концепции ельчане высказывали немало предложений. Так, горожане просили максимально сохранить деревья и зеленые насаждения, оставить фонтан и памятник, сделать теневые навесы. Прозвучали пожелания об установке дополнительных лавочек, увеличении ширины дорожек для катания на самокатах и роликах. Особое внимание жители уделили обустройству пирса и установке точки питания.⁣⁣ Все эти моменты включили в техническое задание к проекту.

Электронный аукцион на определение победителя запланирован на 20 сентября. Работа должна быть выполнена в течение 65 дней с момента заключения контракта.

Напомним, проект по благоустройству сквера Пушкина признан одним из лучших в рамках конкурса «Малые города и исторические поселения». Концепция благоустройства сквера Пушкина предполагает создание легких, светлых, ненавязчивых форм с небольшой отсылкой к историзму, но в рамках современности. Запланирован ремонт фонтана в центральной части сквера. Для самых маленьких жителей города создадут новое игровое пространство. Появится читальная зона, понтонная и смотровая площадки на набережной. Будут установлены современные малые архитектурные формы, обновлены пешеходные дорожки, система освещения.
320
#концепция #благоустройство #сквер
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Под Ельцом устроили пир на весь мир
#ярмарка #праздник
1
Под Ельцом устроили пир на весь мир

24 минуты назад

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
6
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
На Заводской площади установили остановочный павильон
#Заводская площадь #остановочный павильон
60
На Заводской площади установили остановочный павильон

вчера, 14:16

Общество
В поселке Матырском и на Петровском рынке отключат холодную воду
#отключение воды
2
В поселке Матырском и на Петровском рынке отключат холодную воду

вчера, 13:48

Общество
В частном секторе Липецка - большое отключение холодной воды
#отключения
6
В частном секторе Липецка - большое отключение холодной воды

11.09.2021 19:58

Общество
Семьи погибших при взрыве газа в поселке Солидарность получат по полтора миллиона рублей
#взрыв газа в поселке Солидарность
61
Семьи погибших при взрыве газа в поселке Солидарность получат по полтора миллиона рублей

11.09.2021 09:39

Общество