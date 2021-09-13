Мнение горожан легло в основу концепции благоустройства сквера

Теперь ход на стороне экспертов — нужно сделать профессиональный проект преображения общественного пространства в Ельце.

Елецкое управление капитального строительства объявило тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Благоустройство сквера Пушкина». Территория проектирования включает в себя сквер Пушкина и прибрежную зону реки Быстрая Сосна. В сквере расположены памятник Пушкину, фонтан, детская и смотровая площадки. Цель проекта - раскрытие потенциала сквера Пушкина и создание знакового узнаваемого пространства, раскрытие образа Пушкина через новые смыслы. Задачи, которые поставили перед проектировщиками, разнообразны, среди них — максимально реализовать те предложения, которые высказали ельчане.- Проект преображения сквера Пушкина будет выполнен на основе концепции, которая выиграла в конкурсе Министерства строительства России, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца. - Эту концепцию мы детально обсуждали с ельчанами, и они уже видели и одобрили ее итоговый вариант. Изначально отталкивались именно от мнения горожан о развитии территории, потом был промежуточный итог — демонстрация наработок, где ельчане высказывали свои замечания и предложения. Как итог, в доме пионеров и школьников состоялась презентация итогового варианта концепции.Во время обсуждения концепции ельчане высказывали немало предложений. Так, горожане просили максимально сохранить деревья и зеленые насаждения, оставить фонтан и памятник, сделать теневые навесы. Прозвучали пожелания об установке дополнительных лавочек, увеличении ширины дорожек для катания на самокатах и роликах. Особое внимание жители уделили обустройству пирса и установке точки питания.⁣⁣ Все эти моменты включили в техническое задание к проекту.Электронный аукцион на определение победителя запланирован на 20 сентября. Работа должна быть выполнена в течение 65 дней с момента заключения контракта.Напомним, проект по благоустройству сквера Пушкина признан одним из лучших в рамках конкурса «Малые города и исторические поселения». Концепция благоустройства сквера Пушкина предполагает создание легких, светлых, ненавязчивых форм с небольшой отсылкой к историзму, но в рамках современности. Запланирован ремонт фонтана в центральной части сквера. Для самых маленьких жителей города создадут новое игровое пространство. Появится читальная зона, понтонная и смотровая площадки на набережной. Будут установлены современные малые архитектурные формы, обновлены пешеходные дорожки, система освещения.