Водитель «Форд Фокуса» украл туи

Мужчина вырвал деревья в частном секторе.

Мировой судья судебного участка №13 Правобережного района Липецка рассмотрел материалы уголовного дела в отношении мужчины, которого уличили в краже туй. На безработного мужчину завели дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.



Как указано в материалах суда, липчанин совершил кражу в ночь с 25 на 26 апреля 2021 года. Злоумышленник приехал на улице Кольцевую на автомобиле «Форд Фокус». Он остановился возле дома №26 и вырвал из земли четыре туи «Смарагд», высаженным вдоль забора. Потом он уехал вместе с деревьями с места преступления. Ущерб от преступления составил 4 800 рублей.



Хозяин туй в суде заявил о примирении с вором, мужчина вернул украденные деревья. Суд прекратил дело по примирению сторон.

