Происшествия

57 минут назад

Водитель «Форд Фокуса» украл туи

1 1376
#кража #туи
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Водитель «Форд Фокуса» украл туи

Мужчина вырвал деревья в частном секторе.

Мировой судья судебного участка №13 Правобережного района Липецка рассмотрел материалы уголовного дела в отношении мужчины, которого уличили в краже туй. На безработного мужчину завели дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Как указано в материалах суда, липчанин совершил кражу в ночь с 25 на 26 апреля 2021 года. Злоумышленник приехал на улице Кольцевую на автомобиле «Форд Фокус». Он остановился возле дома №26 и вырвал из земли четыре туи «Смарагд», высаженным вдоль забора. Потом он уехал вместе с деревьями с места преступления. Ущерб от преступления составил 4 800 рублей.

Хозяин туй в суде заявил о примирении с вором, мужчина вернул украденные деревья. Суд прекратил дело по примирению сторон.
1 1376
#кража #туи
1

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Просто Остап

41 минуту назад
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