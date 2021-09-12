От последствий COVID-19 в Липецкой области за сутки умерли 8 человек

Всего за прошедшие сутки в регионе заразились новой коронавирусной инфекцией 195 человек

По данным федерального центра Стопкоронавирус.РФ, за прошедшие сутки в Липецкой области умерли от последствий COVID-19 – 8 человек, вновь выявили заразившихся – 195 человек, выздоровели 195 человек.



Всего с начала пандемии от последствий коронавирусной инфекцией в Липецкой области умерли 1510 человек. Переболели 49 тысяч 228 человек.



