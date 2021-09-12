Коронавирус

сегодня, 15:25

От последствий COVID-19 в Липецкой области за сутки умерли 8 человек

30 1647
#коронавирус
От последствий COVID-19 в Липецкой области за сутки умерли 8 человек

Всего за прошедшие сутки в регионе заразились новой коронавирусной инфекцией 195 человек

По данным федерального центра Стопкоронавирус.РФ, за прошедшие сутки в Липецкой области умерли  от последствий  COVID-19 – 8 человек, вновь выявили заразившихся – 195 человек, выздоровели 195 человек.

Всего с начала пандемии от последствий коронавирусной инфекцией  в Липецкой области умерли 1510 человек. Переболели 49 тысяч 228 человек. 

30 1647
#коронавирус

Комментарии (30)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Унылый пропагандист

35 минут назад
Билли Кид, а со мной не очень..
ответить

.

36 минут назад
светлана, сейчас мама болеет ,тестирования не было,мучается температурой 2ю неделю ,н чем не сбивается ,человек угасает с хорошим здоровьем и не на что надеяться.
ответить

Интересно

39 минут назад
светлана, в каких парках в США ? Назови города и имена парков .
ответить

Если кто

41 минуту назад
Из вас мерзких ходит без трусов и с затычками, то почему другие нормальные должны делать как вы? Извращенцы!. Вас судить надо за навязывание своих взглядов, вы как педофилы.
ответить

Безмасочник

43 минуты назад
Чтобы не законтачиться, поймав в себя чужие сопли и слюни, нужно носить не маску, а противогаз.
ответить

.

52 минуты назад
Жизнь одна и она ценна ,а любой свинтус кашляя в лицо без маски может лишить этой жизни,чего вы тут впариваете какую то антисанитарию и глупость ?
ответить

Билли Кид

57 минут назад
Со мной все хорошо
ответить

Я люблю тебя, слюнявый

сегодня, 18:40
кит, я сегодня с кашлем ехала и кашляла в маску ,и н куда мои слюни не разлетелись.Вышла из транспорта и выбросила .Потом новую одела.Скажу ,она достаточно много удерживает капель изо рта
ответить

А оно нам зачем?

сегодня, 18:38
Лекарь, у вас тысяча причин навязать нам свою слюни и свои выделения из носа !бяка какая!
ответить

светлана

сегодня, 18:32
Сергей 13, Самоизоляция нужна была - не хватало мест в ковидных госпиталях. В США завалены больными были все коридоры . Рефрижираторов не хватало и мешков ..Хоронили в центре города в парках... При самоизоляции в Липецке по 20 чел. заражались , а сейчас по 200
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липецк лидирует по числу заболевших коронавируснуой инфекцией
#коронавирус
142
Липецк лидирует по числу заболевших коронавируснуой инфекцией

вчера, 13:46

Коронавирус
Число умерших от COVID-19 жителей области превысило 1,5 тысячи человек
#коронавирус
11
Число умерших от COVID-19 жителей области превысило 1,5 тысячи человек

вчера, 12:22

Коронавирус
Коронавирус в России: группа риска расширяется
#коронавирус
26
Коронавирус в России: группа риска расширяется

вчера, 10:02

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 194 случая COVID-19, 7 человек умерли
#коронавирус
3
За сутки в Липецкой области выявили 194 случая COVID-19, 7 человек умерли

10.09.2021 12:18

Коронавирус
4 101 житель Липецкой области лечится от COVID-19 дома
#коронавирус
4 101 житель Липецкой области лечится от COVID-19 дома

09.09.2021 14:37

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 196 случаев COVID-19, восемь человек умерли
#коронавирус
14
За сутки в Липецкой области выявили 196 случаев COVID-19, восемь человек умерли

09.09.2021 11:35

Коронавирус