Коронавирус
сегодня, 15:25
От последствий COVID-19 в Липецкой области за сутки умерли 8 человек
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Всего за прошедшие сутки в регионе заразились новой коронавирусной инфекцией 195 человек
По данным федерального центра Стопкоронавирус.РФ, за прошедшие сутки в Липецкой области умерли от последствий COVID-19 – 8 человек, вновь выявили заразившихся – 195 человек, выздоровели 195 человек.
Всего с начала пандемии от последствий коронавирусной инфекцией в Липецкой области умерли 1510 человек. Переболели 49 тысяч 228 человек.
Всего с начала пандемии от последствий коронавирусной инфекцией в Липецкой области умерли 1510 человек. Переболели 49 тысяч 228 человек.
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.
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.
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