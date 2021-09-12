На Заводской площади установили остановочный павильон

Между тем, сокольцы мечтают, чтобы в их микрорайоне появился футуристический объект из 60-х годов, некогда прославивший Липецк на всю страну









Обсуждая остановочные павильоны сокольцы вспомнили, какими они были раньше. Например, в виде купола парашюта – «управляемое крыло» у сокольского ДК и прямо напротив некогда здания лётной школы.







..или в виде «летающей тарелки». Именно такой был остановочный павильон в районе нынешнего сокольского моста, неподалеку от проходных завода «Свободный Сокол». Об этой остановке даже писала всесоюзная пресса, прославив Липецк на всю страну. После начала подготовки к строительству моста, остановку снесли, а обломки НЛО перевезли в район сокольского пляжа, где они и ржавели пока их, видимо, пионеры не перетаскали в металлолом.







Сокольцы даже устроили в группе голосование – нужно ли возродить такую «летающую тарелку» в микрорайоне. Большинство проголосовало «за» эту идею и выразили надежду, что мэр города ее поддержит.



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Наконец-то после долгих ожиданий на Заводской площади после реконструкции устанавливают остановочный павильон, о котором сокольцы даже спрашивали у губернатора во время прямой линии. Об это сообщается в группе микрорайона в соцсети «Вконтакте»Обсуждая остановочные павильоны сокольцы вспомнили, какими они были раньше. Например, в виде купола парашюта – «управляемое крыло» у сокольского ДК и прямо напротив некогда здания лётной школы...или в виде «летающей тарелки». Именно такой был остановочный павильон в районе нынешнего сокольского моста, неподалеку от проходных завода «Свободный Сокол». Об этой остановке даже писала всесоюзная пресса, прославив Липецк на всю страну. После начала подготовки к строительству моста, остановку снесли, а обломки НЛО перевезли в район сокольского пляжа, где они и ржавели пока их, видимо, пионеры не перетаскали в металлолом.Сокольцы даже устроили в группе голосование – нужно ли возродить такую «летающую тарелку» в микрорайоне. Большинство проголосовало «за» эту идею и выразили надежду, что мэр города ее поддержит.Фото: https://vk.com/lipetsksokol