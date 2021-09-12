Общество

сегодня, 14:16

На Заводской площади установили остановочный павильон

24 1412
#Заводская площадь #остановочный павильон
3
На Заводской площади установили остановочный павильон

Между тем, сокольцы мечтают, чтобы в их микрорайоне появился футуристический объект из 60-х годов, некогда прославивший  Липецк на всю страну

Наконец-то после долгих ожиданий на Заводской площади после реконструкции устанавливают остановочный павильон, о котором сокольцы даже спрашивали у губернатора во время прямой линии. Об это сообщается в группе микрорайона в соцсети «Вконтакте»



Обсуждая остановочные павильоны сокольцы вспомнили, какими они были раньше. Например,  в виде купола парашюта – «управляемое крыло» у сокольского ДК и прямо напротив некогда здания лётной школы.



..или  в виде «летающей тарелки». Именно такой был остановочный павильон в районе нынешнего сокольского моста, неподалеку от проходных завода «Свободный Сокол».  Об этой остановке даже писала всесоюзная пресса, прославив Липецк на всю страну. После начала подготовки к строительству моста, остановку снесли, а обломки НЛО перевезли в район сокольского пляжа, где они и ржавели пока их, видимо, пионеры не перетаскали  в металлолом.



Сокольцы даже устроили в группе голосование – нужно ли возродить такую «летающую тарелку» в микрорайоне. Большинство проголосовало «за» эту идею и выразили надежду, что мэр города ее поддержит.

Фото: https://vk.com/lipetsksokol


24 1412
#Заводская площадь #остановочный павильон
3

Комментарии (24)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

парторг

41 минуту назад
Гость, (т. е. от навальнят и прочих парнасовцев вы ничего уже не ждете,)Просто ему надоело падать на грязный асфальт в знак протеста.Гы....
ответить

Епт

41 минуту назад
Гость, самое интересное заключается в том, что от тебя тоже никто ничего не ждет!
ответить

322 млн. рублей у депутатши !

42 минуты назад
Гость, да !
ответить

Что-то слышится родное

43 минуты назад
А у нас в квартире кошка родила вчера котят!!!
ответить

Гость

сегодня, 16:51
Сильвер, т. е. от навальнят и прочих парнасовцев вы ничего уже не ждете, я правильно понял?
ответить

электорат

сегодня, 16:49
Сильвер, А-аа,ты обиженный...
ответить

Ну очень старый

сегодня, 16:25
Опять сэкономили! Надо было крышу с фиговый лист сделать, зачем такую большую? Наша недовласть понимает для чего нужны остановочные павильоны? Или они думают, что они - это брошки на иссохших от праведных трудов грудях?
ответить

Гоша

сегодня, 15:56
Площадь на Баумана приобразилась конкретно на Московский или Краснодарский лоск кстати Липецку следовало скопировать ряд идей Краснодара по благоустройству города.
ответить

Сильвер

сегодня, 15:51
электорат, да ни за кого, до попугая мне. Говорящего пиратского попугая. Кто бы не был, делать ничего не будет.
ответить

Липчанин

сегодня, 15:47
А дед в очках и джинсах, который на всех плакатах по городу, приезжал ленточку перерезать?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В поселке Матырском и на Петровском рынке отключат холодную воду
#отключение воды
1
В поселке Матырском и на Петровском рынке отключат холодную воду

сегодня, 13:48

Общество
В частном секторе Липецка - большое отключение холодной воды
#отключения
6
В частном секторе Липецка - большое отключение холодной воды

вчера, 19:58

Общество
Семьи погибших при взрыве газа в поселке Солидарность получат по полтора миллиона рублей
#взрыв газа в поселке Солидарность
61
Семьи погибших при взрыве газа в поселке Солидарность получат по полтора миллиона рублей

вчера, 09:39

Общество
Липчанка в эфире ток-шоу Андрея Малахова на коленях просила помочь ей похудеть
#Андрей Малахов
30
Липчанка в эфире ток-шоу Андрея Малахова на коленях просила помочь ей похудеть

10.09.2021 22:08

Общество
Липецкая вечЁрка: мужчине отрезали уши, ночной пожар и инспекция Евгении Уваркиной
#вечЁрка #уши #пожар
4
Липецкая вечЁрка: мужчине отрезали уши, ночной пожар и инспекция Евгении Уваркиной

10.09.2021 20:21

Общество
Стаи собак, обилие пивнушек, разбитые дороги – Евгении Уваркиной жаловались на жизнь в Дачном
#благоустройство
65
Стаи собак, обилие пивнушек, разбитые дороги – Евгении Уваркиной жаловались на жизнь в Дачном

10.09.2021 17:18

Общество