Погода в Липецке

сегодня, 16:51

В Липецкой области продолжается «бабье лето»

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В Липецкой области продолжается «бабье лето»

В ближайшие сутки Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления – сохранится теплая погода преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-20 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, днем будет от +22 до +27 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем будет от +25 до +27 градусов.

День 13 сентября стал самым теплым в Липецке в 1952 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 2 градуса мороза. 

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Комментарии (4)

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Александр Киянский

сегодня, 18:03
Любопытный липчанин, Бывает только Зима с мужским характером в 21 веке такая Зима была только в сезон 2009-2010 года пик холодных Зим пришелся на 40-вые военные года 20-ого века.
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Любопытный липчанин

сегодня, 17:40
А когда будет мужичье лето?
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пенсионерб

сегодня, 17:04
бабье лето хорошо
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Максим из Плеханова

сегодня, 17:04
Когда же уже выпадит снег , и ударят морозы ?! Надоела эта уже жара , и лето тоже !!
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