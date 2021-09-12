сегодня, 16:51
В Липецкой области продолжается «бабье лето»
В ближайшие сутки Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления – сохранится теплая погода преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-20 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем будет от +25 до +27 градусов.
День 13 сентября стал самым теплым в Липецке в 1952 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 2 градуса мороза.
Александр Киянский
Любопытный липчанин
пенсионерб
Максим из Плеханова