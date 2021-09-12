В Липецкой области продолжается «бабье лето»

В ближайшие сутки Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления – сохранится теплая погода преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-20 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, днем будет от +22 до +27 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем будет от +25 до +27 градусов.



День 13 сентября стал самым теплым в Липецке в 1952 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 2 градуса мороза.



