В поселке Матырском и на Петровском рынке отключат холодную воду

13 сентября на длительное время – с 05:00 до 23:50 отключат холодную воду потребителям домов №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, ст. 22а, 22а, 23, 24а, вл. 24, 31, 31а, 31б, 31в, 33, 33/1, 35, 39 по улице 50 лет НЛМК, №№ 1, 2а по улице Неделина, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16а, 18 по улице Лутова, №№ 91, 91а по улице Фрунзе, а также на Петровском рынке. ЛГЭК будет проводить переврезки на участке по адресу: улица 50 лет НЛМК, 33.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в поселке Матырском: в домах №№ 3/2, 13а, 50, 180 по улице Дубовой, №№ вл.3, ул. вл.3/4 по улице Саратовской, №№ 1а, 1б, 2, 2а, 4, 4а/1, 4б, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22а, 22 по улице Моршанской, №№ 13, 14, 15 по улице Физкультурной – из-за устранения утечек на водоводе возле домов №№ 2 и 20 по улице Моршанской.



С 10:00 до 20:00 для устранения утечки без холодной воды останется дом № 1 по улице Звездной.



Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



