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В МВД рассказали о распространенных мошеннических схемах краж со счетов россиян
Министерство внутренних дел (МВД) России предупредило россиян о способах кражи денег с банковских карт, которые чаще всего используют телефонные мошенники.
"Из наиболее распространенных видов IT-хищений, характерных для РФ, можно выделить совершенные под видом сотрудника банка путем оформления от имени клиента (жертвы) онлайн-заявки на получение кредита с использованием полученных реквизитов банковских карт, паролей из CMC-сообщений с последующим выводом поступивших на счет потерпевшего денежных средств на подконтрольные счета злоумышленников", - отметили в МВД.
Другой распространенный у мошенников способ - похищение денег под видом сотрудников правоохранительных органов и работников банковской сферы, - заявили в ведомстве.
"Преступники похищают денежные средства путем убеждения потерпевшего в компрометации его банковских счетов и необходимости перевода имеющихся на них денежных средств на так называемые резервные счета, подконтрольные злоумышленникам", - рассказали в пресс-центре.
Также IT-хищения совершаются методом отправки в банки распоряжения о перечислении денег на счета, подконтрольные преступникам. Отличительной особенностью является тот факт, что клиент не имеет желания осуществлять денежный перевод, но преступники создают и направляют банкам платежное распоряжение с попустительства клиента, введенного в заблуждение.
За семь месяцев текущего года зарегистрировано почти 320 тысяч IT-преступлений, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года, при этом почти 127 тысяч преступлений совершены с использованием средств мобильной связи, 104 тысяч - с применением расчетных карт, 922 - с осуществлением фиктивных платежей, что на 9,2%, 2,3% и 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - говорится в материалах статистики МВД России.