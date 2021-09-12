Липчанка украла из магазина два электрогриля

Один электрогриль женщина успела продать

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В дежурную часть отдела полиции № 7 УМВД России по Липецку обратилось руководство магазина, расположенного на улице Катукова, с заявлением о том, что из торгового магазина совершена кража двух электрогрилей. Общая сумма причиненного ущерба превысила 6 000 рублей.



Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведенных оперативных мероприятий установлена и задержана подозреваемая в совершении данного преступления. Ею оказалась неработающая, ранее судимая за кражи 35-летняя жительница Липецка. Один из похищенных электрогрилей злоумышленница реализовала за 1 тысячу рублей. Второй изъят сотрудниками полиции.



В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также сотрудники полиции располагают информацией, о причастности, подозреваемой к совершению еще двух эпизодов краж из торгового зала этого же магазина.



Возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

