Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области сухо и до +26

3 335
#потепление
1
В Липецкой области сухо и до +26

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона, погода ожидается без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 18 градусов тепла, что на 5 градусов выше климатической нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, днем будет от +21 до +26 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +11 до +13 градусов, днем будет от +22 до +24 градусов. 

День 12 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 1 градус тепла.  
3 335
#потепление
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Эксперт

7 минут назад
Не будет больше жары не мечтайте.
ответить

111

41 минуту назад
Считаю что нужно включать отопление до 01 октября ежегодно что бы избежать трагедии пожары когда людям холодно и включают все приборы обогреватели электроплиты и т д ежегодно ситуация повторяется когда уже холодно становится а нужно ждать 5 дней когда среднесуточная ниже 8 градусов + еще 3 дня на включение и все это время люди мерзнут нужно следить за прогнозом погоды и если видно что на рубеже затяжное похолодание и среднесуточная ниже 8-10 градусов на протяжении более 5 дней уже давать распоряжение на подачу тепла рубеж среднесуточной ниже 8 градусов это рекомендация ведь наш Губернатор и Мэр могут давать распоряжение когда среднесуточная 10 градусов.
ответить

Максим'ка Я

сегодня, 17:28
Надоела эта уже жара! Лучше бы снег выпал , да морозы ударили под тридцать!!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкую область пришла сухая и теплая погода
#потепление
6
В Липецкую область пришла сухая и теплая погода

вчера, 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области безветренно, сухо и до +26
#потепление
2
В Липецкой области безветренно, сухо и до +26

09.09.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшие дожди и до +24
#дожди
2
В Липецкой области небольшие дожди и до +24

08.09.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкую область возвращается тепло
#потепление
4
В Липецкую область возвращается тепло

07.09.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо, ночью местами заморозки до -2
#заморозки
2
В Липецкой области сухо, ночью местами заморозки до -2

06.09.2021 17:00

Погода в Липецке
Этой ночью в Липецке возможны заморозки
#заморозки
2
Этой ночью в Липецке возможны заморозки

06.09.2021 10:49

Погода в Липецке