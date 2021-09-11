В Липецкой области сухо и до +26

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона, погода ожидается без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 18 градусов тепла, что на 5 градусов выше климатической нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, днем будет от +21 до +26 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +11 до +13 градусов, днем будет от +22 до +24 градусов.



День 12 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 1 градус тепла.

