сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +26
В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона, погода ожидается без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 18 градусов тепла, что на 5 градусов выше климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +11 до +13 градусов, днем будет от +22 до +24 градусов.
День 12 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 1 градус тепла.
Эксперт
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Максим'ка Я