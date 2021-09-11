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Еще три человека госпитализированы с отравлением из дома на Совхозной улице в Москве

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#массовое отравление

Из дома на Совхозной улице в Москве, где ранее отравилась семья, госпитализировали еще троих человек.

Еще трех человек доставили в больницу в Москве с признаками отравления, - пишут "Известия".

Госпитализировали двух детей и одного взрослого.

Речь идет о госпитализации с отравлением из дома на Совхозной улице в Москве, где жили умершие накануне бабушка и внучка, которые приобрели арбуз в магазине "Магнит" и отравились, двоих несовершеннолетних девочек 12 и 17 лет и еще одного взрослого в возрасте 25 лет.

Кроме того, ранее в больницы были доставлены две жительницы других домов на Совхозной — женщины 55 и 62 лет. У всех госпитализированных наблюдаются признаки отравления.

Одна из женщин также два дня назад приобрела арбуз, но не в "Магните", а в магазине розничной сети "Пятерочка". Накануне она употребила ягоду в пищу, после чего утром в субботу у нее проявились симптомы отравления.

Всего за два дня с Совхозной улицы в больницу были доставлены 9 человек с признаками отравления.

В доме №16 на Совхозной улице, где массово отравились жители, педиатры начали поквартирный обход,- передает РЕН ТВ.

Врачи опрашивают жителей о самочувствии детей, узнают, ел ли кто-то еще арбуз. У жильцов берут мазки для проведения анализов.

Вся партия арбузов снята с продажи, магазин, где купила арбуз погибшая семья, опечатан. Торговая сеть сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в том магазине. Следователи проверяют и другие версии, в частности, качество воды и воздуха в доме.

Ранее столичная прокуратура начала проверку сведений о гибели пожилой женщины с внучкой. В четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. По предварительным данным, накануне они, за исключением главы семьи, ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице в юго-восточной части города.

10 сентября стало известно об отравлении двух человек в Москве с летальным исходом, предположительной причиной которого стало употребление арбуза. По предварительной информации, семья была госпитализирована в городскую больницу, где 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка скончались.
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#массовое отравление

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