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Еще три человека госпитализированы с отравлением из дома на Совхозной улице в Москве
Из дома на Совхозной улице в Москве, где ранее отравилась семья, госпитализировали еще троих человек.
Еще трех человек доставили в больницу в Москве с признаками отравления, - пишут "Известия".
Госпитализировали двух детей и одного взрослого.
Речь идет о госпитализации с отравлением из дома на Совхозной улице в Москве, где жили умершие накануне бабушка и внучка, которые приобрели арбуз в магазине "Магнит" и отравились, двоих несовершеннолетних девочек 12 и 17 лет и еще одного взрослого в возрасте 25 лет.
Кроме того, ранее в больницы были доставлены две жительницы других домов на Совхозной — женщины 55 и 62 лет. У всех госпитализированных наблюдаются признаки отравления.
Одна из женщин также два дня назад приобрела арбуз, но не в "Магните", а в магазине розничной сети "Пятерочка". Накануне она употребила ягоду в пищу, после чего утром в субботу у нее проявились симптомы отравления.
Всего за два дня с Совхозной улицы в больницу были доставлены 9 человек с признаками отравления.
В доме №16 на Совхозной улице, где массово отравились жители, педиатры начали поквартирный обход,- передает РЕН ТВ.
Врачи опрашивают жителей о самочувствии детей, узнают, ел ли кто-то еще арбуз. У жильцов берут мазки для проведения анализов.
Вся партия арбузов снята с продажи, магазин, где купила арбуз погибшая семья, опечатан. Торговая сеть сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в том магазине. Следователи проверяют и другие версии, в частности, качество воды и воздуха в доме.
Ранее столичная прокуратура начала проверку сведений о гибели пожилой женщины с внучкой. В четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. По предварительным данным, накануне они, за исключением главы семьи, ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице в юго-восточной части города.
10 сентября стало известно об отравлении двух человек в Москве с летальным исходом, предположительной причиной которого стало употребление арбуза. По предварительной информации, семья была госпитализирована в городскую больницу, где 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка скончались.
Госпитализировали двух детей и одного взрослого.
Речь идет о госпитализации с отравлением из дома на Совхозной улице в Москве, где жили умершие накануне бабушка и внучка, которые приобрели арбуз в магазине "Магнит" и отравились, двоих несовершеннолетних девочек 12 и 17 лет и еще одного взрослого в возрасте 25 лет.
Кроме того, ранее в больницы были доставлены две жительницы других домов на Совхозной — женщины 55 и 62 лет. У всех госпитализированных наблюдаются признаки отравления.
Одна из женщин также два дня назад приобрела арбуз, но не в "Магните", а в магазине розничной сети "Пятерочка". Накануне она употребила ягоду в пищу, после чего утром в субботу у нее проявились симптомы отравления.
Всего за два дня с Совхозной улицы в больницу были доставлены 9 человек с признаками отравления.
В доме №16 на Совхозной улице, где массово отравились жители, педиатры начали поквартирный обход,- передает РЕН ТВ.
Врачи опрашивают жителей о самочувствии детей, узнают, ел ли кто-то еще арбуз. У жильцов берут мазки для проведения анализов.
Вся партия арбузов снята с продажи, магазин, где купила арбуз погибшая семья, опечатан. Торговая сеть сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в том магазине. Следователи проверяют и другие версии, в частности, качество воды и воздуха в доме.
Ранее столичная прокуратура начала проверку сведений о гибели пожилой женщины с внучкой. В четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. По предварительным данным, накануне они, за исключением главы семьи, ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице в юго-восточной части города.
10 сентября стало известно об отравлении двух человек в Москве с летальным исходом, предположительной причиной которого стало употребление арбуза. По предварительной информации, семья была госпитализирована в городскую больницу, где 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка скончались.