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сегодня, 14:01
Масочный режим в регионах РФ не отменят
Роспотребнадзор пока не видит показаний к отмене масочного режима в российских регионах.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму заявила, что пока не видит оснований для отмены масочного режима в РФ даже на фоне хороших темпов вакцинации, - передает РИА Новости.
По ее словам, возвращение к жизни, "которая была в доковидную эпоху", возможно только тогда, когда люди перестанут заражаться коронавирусом.
Анна Попова добавила, что сейчас регистрируется достаточно высокий уровень заражения COVID-19 на российских курортах, - сообщает "Говорит Москва".
"Главный инструмент <...> у нас есть — это вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент будет недалеко", — отметила глава Роспотребнадзора.
Она также призвала найти подходы к стимулированию вакцинации, несмотря на агрессию и "информационный мусор" вокруг.
"Мы должны сохранить нацию, мы должны сохранить здоровье и сегодняшнего, и будущего поколения", — сообщила глава Роспотребнадзора.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 46,5 миллиона россиян, а полностью привились 39,8 миллиона человек.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в стране переболели свыше 7 миллионов человек. Показатель для коллективного иммунитета установлен на отметке не менее 80% населения.
По ее словам, возвращение к жизни, "которая была в доковидную эпоху", возможно только тогда, когда люди перестанут заражаться коронавирусом.
Анна Попова добавила, что сейчас регистрируется достаточно высокий уровень заражения COVID-19 на российских курортах, - сообщает "Говорит Москва".
"Главный инструмент <...> у нас есть — это вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент будет недалеко", — отметила глава Роспотребнадзора.
Она также призвала найти подходы к стимулированию вакцинации, несмотря на агрессию и "информационный мусор" вокруг.
"Мы должны сохранить нацию, мы должны сохранить здоровье и сегодняшнего, и будущего поколения", — сообщила глава Роспотребнадзора.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 46,5 миллиона россиян, а полностью привились 39,8 миллиона человек.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в стране переболели свыше 7 миллионов человек. Показатель для коллективного иммунитета установлен на отметке не менее 80% населения.