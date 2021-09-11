Происшествия
сегодня, 12:41
Беременность 15-летней школьницы привела к возбуждению уголовного дела
20-летний отец ребенка обвиняется в половой связи с несовершеннолетней.
Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 20-летнего местного жителя, обвиняемого в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
«По версии следствия, обвиняемый, зная о несовершеннолетии своей избранницы, в сентябре 2020 года вступил с ней в интимные отношения. Факт совершенного преступления стал известен, после того, как 15-летняя школьница встала на учет по беременности в женскую консультацию», - сообщает пресс-служба СКР по региону.
Вину в совершении преступления студент признал на стадии предварительного следствия и раскаялся в содеянном. Следствием собраны доказательства преступления, в том числе результаты молекулярно-генетической экспертизы, подтвердившие его отцовство новорожденной девочки. Известно, что юноша ранее судим за кражу.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
Студенту грозит до четырех лет лишения свободы.
«По версии следствия, обвиняемый, зная о несовершеннолетии своей избранницы, в сентябре 2020 года вступил с ней в интимные отношения. Факт совершенного преступления стал известен, после того, как 15-летняя школьница встала на учет по беременности в женскую консультацию», - сообщает пресс-служба СКР по региону.
Вину в совершении преступления студент признал на стадии предварительного следствия и раскаялся в содеянном. Следствием собраны доказательства преступления, в том числе результаты молекулярно-генетической экспертизы, подтвердившие его отцовство новорожденной девочки. Известно, что юноша ранее судим за кражу.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
Студенту грозит до четырех лет лишения свободы.
Комментарии (29)
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Вован
ввс
свет
Артем
Биг Мани
Такая, никакая.
Уже давно пора
Биг Мани
Свободу Юрию Деточкину
Mikl