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Беременность 15-летней школьницы привела к возбуждению уголовного дела

29 9118
#интимная связь с несовершеннолетней
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Беременность 15-летней школьницы привела к возбуждению уголовного дела

20-летний отец ребенка обвиняется в половой связи с несовершеннолетней.

Данковским  межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области  завершено расследование уголовного дела 20-летнего местного жителя, обвиняемого в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

«По версии следствия, обвиняемый, зная о несовершеннолетии своей избранницы, в сентябре 2020 года вступил с ней в интимные отношения. Факт совершенного преступления стал известен, после того, как 15-летняя школьница встала на учет по беременности в женскую консультацию», - сообщает пресс-служба СКР по региону.

Вину в совершении преступления студент признал на стадии предварительного следствия и раскаялся в содеянном. Следствием собраны доказательства преступления, в том числе результаты молекулярно-генетической экспертизы, подтвердившие его отцовство новорожденной девочки. Известно, что юноша ранее судим за кражу.

Материалы  уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Студенту грозит до четырех лет лишения свободы.  
29 9118
#интимная связь с несовершеннолетней
7

Комментарии (29)

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Вован

4 минуты назад
Биг Мани, а ты думаешь закон останавливает гопоту? В 14 лет больше половины девочек пробовали секс. Просто не все беременеют и тем более рожают! Мозги надо было включать 20 летнему пню, когда занимался сексом.
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ввс

10 минут назад
Всего то года не хватало. Как можно вообще за это судить ? Это их личное дело.
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свет

14 минут назад
Мама взрослого сына, мамам взрослых сыновей не мешало бы объяснять своим сынулям,что 15-тилетних девочек трогать нельзя, потому что они ещё маленькие и глупые, хотя и способны забеременеть. Но сажать в данном случае парня не нужно,так как он должен воспитывать ребёнка и СОДЕРЖАТЬ его мать. Желательно,до совершеннолетия(матери).
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Артем

32 минуты назад
Жалко парня девушку и ребенка может быть могла бы быть нормальная семья трагедия для 3-рох судьб не стоит давать срок если это было обоюдно распишите их и пусть отец идет работает и кормит семью если они любят друг друга какая разница кому сколько лет где-то у нас через чур светские законы а в чем-то как при царе горохе.
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Биг Мани

53 минуты назад
Кстати, всего лишь лет 10 назад возраст согласия был 14 лет. Потом некоторым депутатам не понравилось, что им не достаётся такой дефицитный ресурс так сказать, в первозданном виде. Ну, или, скорее всего, не понравилось тем, кто законы заказывает в Думе. Вот и подняли планку на два года.
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Такая, никакая.

55 минут назад
Уже давно пора, А обрабатывать их кто будет?-- Налогоплательщики?.Детей можно нарожать Для этого образование не нужно.То же мне Ромео и Джульетты
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Уже давно пора

сегодня, 17:22
Снижать возраст согласия до 14-ти лет. Нынешняя молодежь она такая..
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Биг Мани

сегодня, 17:03
Всё, что моложе 16 лет, предназначено для весьма состоятельных, для элиты.. А этот нищий гопник испортил чьё то потенциальное удовольствие, кто платит за это хорошее бабло. В этом и суть этого "закона" о возрасте согласия..Защищать дорогой товар от всякой гопоты.
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Свободу Юрию Деточкину

сегодня, 17:03
ЭТО ПО ЛЮБВИ!!!
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Mikl

сегодня, 16:34
Какой студент? Это уже урка, был осужден за кражу. Уже есть преступление за кражу, а сношение с несовершеннолетней это уже второе преступление и девушке надо искать другого мужа, а этого уже не исправишь, у него одна дорога в жизни-украл, сел, вышел, украл, сел и так всю жизнь
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