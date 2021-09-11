Общество

сегодня, 09:39

Семьи погибших при взрыве газа в поселке Солидарность получат по полтора миллиона рублей

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#взрыв газа в поселке Солидарность
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Семьи погибших при взрыве газа в поселке Солидарность получат по полтора миллиона рублей

Кроме того, всем жильцам дома купят новые квартиры.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о выделении из резервного фонда средств для семей погибших и пострадавших при взрыве газа в жилом доме на улице Школьной поселка Солидарность. 1,5 млн рублей составит компенсация при полном разрушении жилья и погибших в семье, 1 млн рублей - при частичном разрушении жилья и погибших в семье, 500 тысяч рублей при частичном разрушении жилья. Дом будет снесен, а его жильцы получат новые квартиры из расчета метр на метр за счет бюджета.

Пострадавшим окажут помощь по восстановлению документов. Управление социальной политики поможет в приобретении школьных принадлежностей и формы для детей. Специалисты управления уже находятся в поселке и ведут приём, в том числе по получению компенсаций.

Сегодня утром губернатор побывал в поселке и поблагодарил за работу занятых разбором завалов спасателей. Затем Игорь Артамонов пообщался с уцелевшими жильцами дома,. и побывал в больнице, где находятся пострадавшие при взрыве.

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При взрыве бытового газа в 16-квартирном жилом доме обрушилась его средняя часть. Спасатели нашли в завалах трех погибших, среди которых 11-летняя девочка, еще два человека в том числе 9-летняя девочка найдены в завалах живыми. 

Всего при взрыве пострадали шесть человек, пятеро из них находятся в больницах Ельца. Их жизням ничего не угрожает.


44 6118
#взрыв газа в поселке Солидарность
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Комментарии (44)

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Коммунист

37 минут назад
Бардак, "был школьником" как-то не вяжется, уж определитесь)))" Вы серьёзно? Думаете мои родители не работали?))) Мы говорили об аварии в Ельце, Совершенно верно. И., о, боже... Действительно, такого количества аварий из-за бытового газа в многоквартирных домах не случалось. Ибо, вы бы тогда не приводили пример техногенных катастроф, не правда ли?))) "вы немного заработали уже сегодня, так что продолжать не вижу смысла," Как говорится, слив засчитан.. Тем более, вы сегодня ничего не заработали, тк слабоваты аргументы, и я, на месте вашего бригадира, вам не платил. Как говорил Остап Бендер. " Низкий сорт, нечистая работа"))))
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Бардак

52 минуты назад
Коммунист, изначально, как и прочие, мы говорили об аварии в Ельце и о том, что в ссср якобы ничего подобного не случалось, а если и случалось, то тут же вся правда людям и сообщалась. Кстати, "...я писал, что говорилось на работе" и "...я был школьником" как-то не вяжется, уж определитесь))))))). Я же, в свою очередь, аргументированно доказал вам, что ваши утверждения не соответствуют истине, чего с меня вполне достаточно. Полагаю, вы немного заработали уже сегодня, так что продолжать не вижу смысла, тем более-вы же не делитесь)))).
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Коммунист

сегодня, 17:16
В КГБ я не работал, я был школьником. И мы говорили об аварии на, ЧАЭС, так что не пытайтесь увести дискуссию в сторону. Я тоже так умею "Так что-не смешите мои тапочки байками про честный, говорящий народу всегда и всё ссср," Боже упаси.. Говорят правду народу только США, где до сих пор засекречены материалы по убийству Кеннеди)))
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Бардак

сегодня, 17:02
Коммунист, если вы работали в КГБ, вам наверняка говорили. По поводу американского кино и гласности в ссср-есть такой фильм американский, по реальным событиям, о советских героях-подводниках, "К-19", или что-то в этом духе ( кстати, ссср о героях фильма не снял). Так вот, оставим в покое всё прочее, кроме одного-было ли что-то, хоть что-то известно об аварии на этой лодке в 1961 году? А о том, что в результате аварии от лучевой болезни скончались 8 моряков? А насколько широко освещалась авария на этой же лодке в 1972 году, когда погибли уже 28 моряков? А что было известно о подвиге моряков, пытавшихся ликвидировать последствия аварии, и какой ценой? О спасательной операции, в которой участвовали 3 десятка кораблей советского флота? О судьбе остатков экипажа, который вместо заслуженных наград тихо расформировали? Так что-не смешите мои тапочки байками про честный, говорящий народу всегда и всё ссср, и-да: американское кино не всегда врёт, оказывается.
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Коммунист

сегодня, 16:26
Бардак, я вам уже написал, что говорилось на работе. А сценарий американского сериала вы можете рассказывать, как говорил Швейк, "детям младшего возраста".
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Бардак

сегодня, 15:45
Коммунист, везде-на улице, в ВУЗе, дома родители повторяли то, что говорилось им на работе. Только тем, кого туда засылали в приказном порядке, собирая через военкоматы, ничего не говорили, чтобы не разбежались. Ну если удобно и выгодно продолжать утверждать, что всё было совершенно иначе-пожалуйста, не настаиваю, главное, что я сам знаю правду, поскольку был живым свидетелем.
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Коммунист

сегодня, 15:29
Бардак, не знаю где вам такое говорили. Везде говорили, что произошла трагедия, все силы брошены на ликвидацию
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Бардак

сегодня, 15:15
Коммунист, я в то время был вполне сознательным человеком и отлично помню, что говорили: "Ничего страшного, вот людей послали, краник закроют и никто даже не чихнёт". Да ладно, что теперь, те, кто облучились, уже поумирали, на очереди их искалеченные дети.
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Сильвер

сегодня, 15:12
Wert, да хоть 24 век-хороший газоанализатор стоит как твоя машина, да и функции у него другие, вот датчик загазованности в квартиру-это другое дело, но к нему нужно ещё и оборудование, установленное в доме, которое собирает с квартир нужную информацию, при необходимости передаёт сигнал диспетчеру в аварийную службу, нужен человек с соответствующими навыками работы и образованием, чтобы обслуживать и эксплуатировать это оборудование. А где этих людей найти в нужном количестве сразу и много, когда кругом одни финансисты с работой продавцов айфонов и борцы за права животных? Но главное-законодательной базы нет, а это снова вопрос к депутатам.
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Коммунист

сегодня, 15:08
Бардак, охтыж... Все знали о взрыве на ЧАЭС, не верьте сказкам
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