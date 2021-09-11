Семьи погибших при взрыве газа в поселке Солидарность получат по полтора миллиона рублей

Кроме того, всем жильцам дома купят новые квартиры.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о выделении из резервного фонда средств для семей погибших и пострадавших при взрыве газа в жилом доме на улице Школьной поселка Солидарность. 1,5 млн рублей составит компенсация при полном разрушении жилья и погибших в семье, 1 млн рублей - при частичном разрушении жилья и погибших в семье, 500 тысяч рублей при частичном разрушении жилья. Дом будет снесен, а его жильцы получат новые квартиры из расчета метр на метр за счет бюджета.Пострадавшим окажут помощь по восстановлению документов. Управление социальной политики поможет в приобретении школьных принадлежностей и формы для детей. Специалисты управления уже находятся в поселке и ведут приём, в том числе по получению компенсаций.Сегодня утром губернатор побывал в поселке и поблагодарил за работу занятых разбором завалов спасателей. Затем Игорь Артамонов пообщался с уцелевшими жильцами дома,. и побывал в больнице, где находятся пострадавшие при взрыве.При взрыве бытового газа в 16-квартирном жилом доме обрушилась его средняя часть. Спасатели нашли в завалах трех погибших, среди которых 11-летняя девочка, еще два человека в том числе 9-летняя девочка найдены в завалах живыми.Всего при взрыве пострадали шесть человек, пятеро из них находятся в больницах Ельца. Их жизням ничего не угрожает.