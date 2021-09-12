Неделя 48
сегодня, 08:00
Бывает много денег. Но недолго
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Итоги недели.
Ночью 11 сентября «В Липецкой области взрыв газа разрушил подъезд жилого дома». В двухэтажном 16-квартирном жилом доме 1970-го года постройки в елецком поселке Солидарность рассыпалась центральная часть. Двух человек живыми достали из-под завалов. А позже мы сообщили, что жертвами трагедии стали мужчина, женщина и 11-летняя девочка. «Увидели: рука торчит»: житель поселка Солидарность рассказал, как находили погибших».
«Семьи погибших при взрыве газа в поселке Солидарность получат по полтора миллиона рублей» – об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов, вчера утром побывавший на месте ЧП и в больнице, где лечатся раненные при взрыве. Кроме того, всем жильцам разрушенного дома купят новые квартиры из расчета метр на метр за счет бюджета.
По данному случаю Следком возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход расследования под контроль взяла прокуратура.
Это – не первый случай гибели людей от газа в регионе. И, конечно, вряд ли он станет последним: с начала 2020 года в России произошло девять таких происшествий с двумя и более жертвами.
Цыплят по осени считают
Эта поговорка верна и в отношении объектов благоустройства. Так, «В Грязях готова к открытию километровая набережная» на южном берегу реки Матыры. «Такого объекта в Липецкой области ещё не было», – уверяют строители. Цена контракта – 98,1 млн рублей. Его протяженность – километр. В числе изюминок – 300-метровый деревянный мост из лиственницы, светящиеся качели, две открытые и одна закрытая смотровые площадки. Строители вошли на объект в апреле и к началу осени завершили основные работы.
На открытие набережной ждут делегацию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Предполагается, что на следующей неделе в нашем регионе москвичи будут открывать сразу два объекта – эту набережную и аллею имени Басова в Усмани. Также гостей из министерства ждут в Липецке – в районе «Европейский» им хотят показать открывшуюся 1 сентября школу с углубленным изучением иностранных языков «Global».
Та же строительная организация, ООО «Альфа», которая благоустроила набережную в Грязях, теперь строит стадион в «Европейском». И это внушает оптимизм. Пока же на место будущей стройки завозят песок и щебень. Но к 25 декабря этого года тут должно появиться футбольное поле размером 60 на 40 метров, беговые дорожки с безопасным для спортсменов прорезиненным покрытием, площадки для занятий баскетболом, волейболом, футболом и воркаутом, теннисный корт. Спортивная арена появится в самом центре района – между улицами Свиридова и Минской.
Накануне визита в Липецк делегации Минстроя глава города Евгения Уваркина провела очередную инспекцию социальных объектов в «Европейском». Мэр осталась довольной увиденным (см. «Детсад в «Европейском» построят в октябре, стадион – в декабре, парк – весной следующего года»).
Также глава Липецка побывала на другой городской окраине. «Стаи собак, обилие пивнушек, разбитые дороги – Евгении Уваркиной жаловались на жизнь в поселке Дачный». Там мэр передала жителям намерение губернатора Игоря Артамонова широко входить с благоустройством в следующем году во дворы многоэтажек и в частный сектор. Но для того, чтобы участвовать в таких проектах, от горожан требуются три вещи. Первая: софинансирование затрат во избежание иждивенческих настроений. Если в этом году доля софинансирования липчан составляла 6%, то в следующем ее сократят вдвое, до 3%, чтобы затраты на благоустройство не были накладными для людей. Вторая обязательная вещь: готовность взять появившиеся объекты на свой баланс. Третья: содержать их за свой счет. На этих трех китах будет стоять реализация социальных проектов органов местного самоуправления со следующего года.
Кстати, еще одного почетного гостя, председателя правления «Сбербанка России» Германа Грефа ждут на открытии плоскостного фонтана в Липецке у ДС «Звездный». На днях «Звездному» вернули старую вывеску» – с небольшими отличиями она напоминает ту, которая украсила фасад Дворца спорта в 1975 году, когда он был построен.
У семи нянек дитя без глаза
Этой поговоркой можно описать сложившуюся ситуацию на самой большой строке города – улице 50 лет НЛМК, которую фактически обустраивают с нуля. График работ предполагал совместные усилия заказчика и нескольких других организаций, которые должны были под телом будущей новой дороги к концу августа заменить свои коммуникации. Такое слово смежники дали мэру и губернатору в июне. Прошла уже первая декада сентября, а «Энергетики и связисты до сих пор и не ушли с улицы 50 лет НЛМК».
На отрезке улицы 50 лет НЛМК от 27-й школы до улицы Механизаторов строительные работы налицо. Подрядчиком, ООО «Стройотдел», отсыпана «подушка» под новую дорогу, а по краям выведены очертания тротуаров и велодорожки, а вдоль нее появились десятки новых опор уличного освещения. А вот на втором участке улицы 50 лет НЛМК, от 27-й школы до кольцевой развязки с улицей Неделина, кажется, еще и конь не валялся. Благо, реконструкция улицы рассчитана на два года (она должна быть завершена по муниципальному контракту осенью 2022-го), так что, скорее всего, строители имеют время нагнать график обновления 1,7 км дороги.
В этом году под ремонт изначально попала 21 дорога в Липецке. В отношении них в июле первый вице-мэр Липецка Константин Востриков сказал, что все они должны быть готовы к 31 августа. Случилось ли это? По двум из них – нет. «Вместе с улицей Зегеля из графика дорожных ремонтов в Липецке выбилась и улица Доватора». С остальных 19 дорог, как и было обещано мэрией, подрядчики ушли к началу сентября.
Напомним, что «Сезон дорожных работ в Липецке продлен до декабря». Полученные муниципалитетом от федерального центра и областной администрации дополнительные 100 млн рублей будут потрачены как на частный сектор (переулки Каштановый и Трамвайный, улицы Дарвина, Ульяны Громовой, Фридриха Энгельса, Талалихина), так и улицы с многоэтажной застройкой (Белана, Волгоградскую, Фанерную, Невского, часть Грязинского шоссе – между остановками «Пионерские лагеря» и «Новая Жизнь»).
Кстати, на этой неделе УГС Липецка завершило серию торгов на крупные дорожных ремонты, запланированные в 2022 году. В трех из четырех тендеров на общую начальную сумму почти в 700 млн рублей победила фирма из Липецка – «Инфинити групп». «Подрядчик получит почти 580 млн рублей за ремонт дорог в Липецке».
Знакомая дорога короткой кажется
Утром минувшего понедельника глава Липецка Евгения Уваркина проинспектировала улицу Зегеля, открыть движение по которой в начале прошлой недели обещала 6 сентября. И мы сообщили, что «Сегодня в полдень будет открыто движение по улице Зегеля».
Так и случилось. А утром 7 сентября на новую дорогу вернулись и автобусы. Мы проверили и сообщили: «На улице Зегеля в утренние часы пик – полный порядок».
На обновленной улице изменилась схема подъездов к остановкам автобусов и парковки. С дороги убрали парковочные карманы: на их месте появились газоны. А чтобы личный транспорт не мешал автобусам, на асфальт у остановок строители нанесли изломанную желтую разметку, запрещающую заезд на нее автомобилям и грузовикам. Евгения Уваркина сочла, что Липецку пора отказываться от карманов. Потому что из-за них автобусы чаще становятся под углом к тротуару, вынуждая инвалидов или матерей с колясками выходить из салонов сначала на дорогу, и лишь потом подниматься на тротуар. А как избежать парковки на желтой разметке легкового транспорта?
– Мы надеемся на законопослушность липчан и на активность автоинспекторов. Также на улице скоро появятся видеокамеры, которые будут фиксировать нарушения Правил дорожного движения, – ответила глава Липецка.
Впрочем, параллельная тротуарам парковка опасна. Ведь водителю автомобиля и его пассажирам приходится выходить на дорогу и так же, с дороги, по которой едет транспорт, садиться в машину. Возможно, поэтому «Водители оставляют автомобили во дворах реконструированной улицы Зегеля», вызывая тем самым недовольство жителей многоэтажек.
«При желании жильцы на общем домовом собрании могут принять решение установить специальный шлагбаум, который не будет мешать проезду экстренных служб. За разъяснениями, в том числе по вопросам узаконивания конструкций, можно обратиться в территориальное управление округом», – заявили в пресс-службе мэрии.
На этой неделе GOROD48 опубликовал программное интервью председателя департамента транспорта мэрии Евгения Чекрыжова под названием: «Липецкий общественный транспорт ждут кардинальные перемены». Его главный посыл таков: коммерческие перевозчики со следующего года перестанут снимать сливки, получив по результатам конкурсов не только выгодные маршруты, но и те, которые называют социальными, важными для жителей городских окраин. Евгений Чекрыжов ратует за выделенные полосы для общественного транспорта, как это сделано в Москве. И да, от трамвая никто отказываться не планирует. А уже в ближайшее время «На окраинах Липецка установят новые остановочные павильоны». К ноябрю в Подгорном появятся 11 остановок под крышей, в Дачном – девять, в Сселках – три.
Базар цену скажет
Следом за морковно-свекольным кризисом пришел картофельный. Если летом цены на красную морковь и бордовый буряк делали так называемый борщевой набор значительно дороже того, который был весной, то осенью свою немалую лепту в него вдруг внесла картоха. И тут уже не попеняешь на импорт. Картошка в грядке – зима в достатке, как говорит одна поговорка. Но цены на нее этой осенью бьют рекорды.
На Центральном рынке картофель как на подбор, крупный. Цена у всех продавцов одна – 40 рублей за килограмм на развес и 35 рублей, если брать мешок. В мешке 28 килограммов.
«Покупайте, дешевле не будет!» – говорят продавцы.
Такие непривычные цены связаны с летней засухой. У липчан – неурожай.
За последнюю неделю картофель вырос в цене на два рубля или на 7,3%. Это результаты мониторинга ОКУ «Агентства содействия развитию торговой деятельности». По данным агентства, сейчас средняя цена «второго хлеба» – 30 рублей за килограмм. При этом себестоимость картошки у крупных региональных производителей не превышает 7-9 рублей за килограмм, как и годом раньше.
Подорожание еды вряд ли ударит по карманам чиновникам. Те более, что у начальства есть возможности заработать еще и на подчиненных, как это было, например, в управлении Росреестра по Липецкой области.
По версии следствия, его бывший руководитель Валерий Негробов забрал у в 2019-2020 годах у своего заместителя 380 тысяч рублей, у начальника муниципального отдела ведомства по Ельцу и Елецкому району – 180 тысяч. Были поборы и с чиновников рангом пониже. Общая сумма незаконных сборов с подчиненных в ведомстве составила в общей сложности около 600 тысяч рублей. Так «Бывший начальник облуправления Росреестра Валерий Негробов собирал с подчиненных деньги на «шторы и линолеум», как классный руководитель – с родителей учеников.
Судья Советского районного суда Наталья Демьяновская оштрафовала бывшего руководителя управления Росреестра по Липецкой области и экс-начальника финансово-экономического отдела ведомства Людмилу Назарову, обвиненных в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ), на 40 тысяч рублей каждого. Примечательно, что октябре прошлого года в отношении этих лиц Следком возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получения взятки организованной группой»). Тогда по версии следствия должностные лица регионального управления Росреестра, действуя по предварительному сговору, получили от сотрудников взятки за общее покровительство по службе, а именно: за начисление крупных премий.
Тот здоровья не знает, кто болен не бывает
Традиционно в итогах недели – сводки от Роспотребнадзора и инфекционных госпиталей.
В понедельник мы сообщили, что «За сутки в Липецкой области выявили 192 случая COVID-19, двенадцать человек умерли». А в субботу стало известно о том, что за минувшие сутки в регионе официальный диагноз был поставлен 194 заболевшим, и что инфекция унесла восемь жизней. Таким образом, с начала недели в области ковид диагностировали у более чем тысячи липчан. От болезни скончались 32 человека.
Тем временем, главврач главного коронавирусного госпиталя региона, главный внештатный специалист-эпидемиолог облздрава Андрей Филатов прогнозирует вспышку заболеваемости новой коронавирусной инфекции в октябре. Причина – начало нового учебного года в школах, профессиональных учебных заведениях и вузах (см. «Андрей Филатов: «Ждем обострения эпидемиологического процесса по COVID-19 в октябре»).
– Сами того не зная, дети и подростки приносят инфекцию домой, заражают своих родителей, бабушек и дедушек. А у взрослых течение заболевания куда тяжелее. Они-то и попадают в инфекционные стационары, пополняют ряды умерших, – говорит Андрей Филатов.
Андрей Филатов по-прежнему считает вакцинацию единственным способом предотвращения тяжких форм течения ковида. На момент интервью в областной клинической инфекционной больнице на лечении находилось 350 больных COVID-19. Из них в реанимации – 27 человек, на аппаратах ИВЛ – пятеро. Среди тех, кто находится в реанимации – ни одного привитого пациента.
Ну и ну!
«41-летний ельчанин выпил полтора литра стеклоочистителя и ослеп». От смерти мужчину спас антидот – обычная водка.
«20-летний студент совратил школьника». Обвиняемый познакомился с 14-летним подростком в Интернете. Студент вел с ним переписку на интимные темы, сопровождая сообщения порнографическими изображениями. Добившись с мальчиком встречи, совершил в отношении подростка акт мужеложства.
«Липчанин лишился ушей по пути домой». Это случилось ранним утром в пятницу. В больнице он пояснил, что стал участником пьяного конфликта, в ходе которого его ударили по голове и отрезали уши. К счастью, не напрочь. В областной клинической больнице «Липчанину пришили одно отрезанное ухо». Теперь главное, чтобы оно прижилось.
«Семьи погибших при взрыве газа в поселке Солидарность получат по полтора миллиона рублей» – об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов, вчера утром побывавший на месте ЧП и в больнице, где лечатся раненные при взрыве. Кроме того, всем жильцам разрушенного дома купят новые квартиры из расчета метр на метр за счет бюджета.
По данному случаю Следком возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход расследования под контроль взяла прокуратура.
Это – не первый случай гибели людей от газа в регионе. И, конечно, вряд ли он станет последним: с начала 2020 года в России произошло девять таких происшествий с двумя и более жертвами.
Цыплят по осени считают
Эта поговорка верна и в отношении объектов благоустройства. Так, «В Грязях готова к открытию километровая набережная» на южном берегу реки Матыры. «Такого объекта в Липецкой области ещё не было», – уверяют строители. Цена контракта – 98,1 млн рублей. Его протяженность – километр. В числе изюминок – 300-метровый деревянный мост из лиственницы, светящиеся качели, две открытые и одна закрытая смотровые площадки. Строители вошли на объект в апреле и к началу осени завершили основные работы.
На открытие набережной ждут делегацию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Предполагается, что на следующей неделе в нашем регионе москвичи будут открывать сразу два объекта – эту набережную и аллею имени Басова в Усмани. Также гостей из министерства ждут в Липецке – в районе «Европейский» им хотят показать открывшуюся 1 сентября школу с углубленным изучением иностранных языков «Global».
Та же строительная организация, ООО «Альфа», которая благоустроила набережную в Грязях, теперь строит стадион в «Европейском». И это внушает оптимизм. Пока же на место будущей стройки завозят песок и щебень. Но к 25 декабря этого года тут должно появиться футбольное поле размером 60 на 40 метров, беговые дорожки с безопасным для спортсменов прорезиненным покрытием, площадки для занятий баскетболом, волейболом, футболом и воркаутом, теннисный корт. Спортивная арена появится в самом центре района – между улицами Свиридова и Минской.
Накануне визита в Липецк делегации Минстроя глава города Евгения Уваркина провела очередную инспекцию социальных объектов в «Европейском». Мэр осталась довольной увиденным (см. «Детсад в «Европейском» построят в октябре, стадион – в декабре, парк – весной следующего года»).
Также глава Липецка побывала на другой городской окраине. «Стаи собак, обилие пивнушек, разбитые дороги – Евгении Уваркиной жаловались на жизнь в поселке Дачный». Там мэр передала жителям намерение губернатора Игоря Артамонова широко входить с благоустройством в следующем году во дворы многоэтажек и в частный сектор. Но для того, чтобы участвовать в таких проектах, от горожан требуются три вещи. Первая: софинансирование затрат во избежание иждивенческих настроений. Если в этом году доля софинансирования липчан составляла 6%, то в следующем ее сократят вдвое, до 3%, чтобы затраты на благоустройство не были накладными для людей. Вторая обязательная вещь: готовность взять появившиеся объекты на свой баланс. Третья: содержать их за свой счет. На этих трех китах будет стоять реализация социальных проектов органов местного самоуправления со следующего года.
Кстати, еще одного почетного гостя, председателя правления «Сбербанка России» Германа Грефа ждут на открытии плоскостного фонтана в Липецке у ДС «Звездный». На днях «Звездному» вернули старую вывеску» – с небольшими отличиями она напоминает ту, которая украсила фасад Дворца спорта в 1975 году, когда он был построен.
У семи нянек дитя без глаза
Этой поговоркой можно описать сложившуюся ситуацию на самой большой строке города – улице 50 лет НЛМК, которую фактически обустраивают с нуля. График работ предполагал совместные усилия заказчика и нескольких других организаций, которые должны были под телом будущей новой дороги к концу августа заменить свои коммуникации. Такое слово смежники дали мэру и губернатору в июне. Прошла уже первая декада сентября, а «Энергетики и связисты до сих пор и не ушли с улицы 50 лет НЛМК».
На отрезке улицы 50 лет НЛМК от 27-й школы до улицы Механизаторов строительные работы налицо. Подрядчиком, ООО «Стройотдел», отсыпана «подушка» под новую дорогу, а по краям выведены очертания тротуаров и велодорожки, а вдоль нее появились десятки новых опор уличного освещения. А вот на втором участке улицы 50 лет НЛМК, от 27-й школы до кольцевой развязки с улицей Неделина, кажется, еще и конь не валялся. Благо, реконструкция улицы рассчитана на два года (она должна быть завершена по муниципальному контракту осенью 2022-го), так что, скорее всего, строители имеют время нагнать график обновления 1,7 км дороги.
В этом году под ремонт изначально попала 21 дорога в Липецке. В отношении них в июле первый вице-мэр Липецка Константин Востриков сказал, что все они должны быть готовы к 31 августа. Случилось ли это? По двум из них – нет. «Вместе с улицей Зегеля из графика дорожных ремонтов в Липецке выбилась и улица Доватора». С остальных 19 дорог, как и было обещано мэрией, подрядчики ушли к началу сентября.
Напомним, что «Сезон дорожных работ в Липецке продлен до декабря». Полученные муниципалитетом от федерального центра и областной администрации дополнительные 100 млн рублей будут потрачены как на частный сектор (переулки Каштановый и Трамвайный, улицы Дарвина, Ульяны Громовой, Фридриха Энгельса, Талалихина), так и улицы с многоэтажной застройкой (Белана, Волгоградскую, Фанерную, Невского, часть Грязинского шоссе – между остановками «Пионерские лагеря» и «Новая Жизнь»).
Кстати, на этой неделе УГС Липецка завершило серию торгов на крупные дорожных ремонты, запланированные в 2022 году. В трех из четырех тендеров на общую начальную сумму почти в 700 млн рублей победила фирма из Липецка – «Инфинити групп». «Подрядчик получит почти 580 млн рублей за ремонт дорог в Липецке».
Знакомая дорога короткой кажется
Утром минувшего понедельника глава Липецка Евгения Уваркина проинспектировала улицу Зегеля, открыть движение по которой в начале прошлой недели обещала 6 сентября. И мы сообщили, что «Сегодня в полдень будет открыто движение по улице Зегеля».
Так и случилось. А утром 7 сентября на новую дорогу вернулись и автобусы. Мы проверили и сообщили: «На улице Зегеля в утренние часы пик – полный порядок».
На обновленной улице изменилась схема подъездов к остановкам автобусов и парковки. С дороги убрали парковочные карманы: на их месте появились газоны. А чтобы личный транспорт не мешал автобусам, на асфальт у остановок строители нанесли изломанную желтую разметку, запрещающую заезд на нее автомобилям и грузовикам. Евгения Уваркина сочла, что Липецку пора отказываться от карманов. Потому что из-за них автобусы чаще становятся под углом к тротуару, вынуждая инвалидов или матерей с колясками выходить из салонов сначала на дорогу, и лишь потом подниматься на тротуар. А как избежать парковки на желтой разметке легкового транспорта?
– Мы надеемся на законопослушность липчан и на активность автоинспекторов. Также на улице скоро появятся видеокамеры, которые будут фиксировать нарушения Правил дорожного движения, – ответила глава Липецка.
Впрочем, параллельная тротуарам парковка опасна. Ведь водителю автомобиля и его пассажирам приходится выходить на дорогу и так же, с дороги, по которой едет транспорт, садиться в машину. Возможно, поэтому «Водители оставляют автомобили во дворах реконструированной улицы Зегеля», вызывая тем самым недовольство жителей многоэтажек.
«При желании жильцы на общем домовом собрании могут принять решение установить специальный шлагбаум, который не будет мешать проезду экстренных служб. За разъяснениями, в том числе по вопросам узаконивания конструкций, можно обратиться в территориальное управление округом», – заявили в пресс-службе мэрии.
На этой неделе GOROD48 опубликовал программное интервью председателя департамента транспорта мэрии Евгения Чекрыжова под названием: «Липецкий общественный транспорт ждут кардинальные перемены». Его главный посыл таков: коммерческие перевозчики со следующего года перестанут снимать сливки, получив по результатам конкурсов не только выгодные маршруты, но и те, которые называют социальными, важными для жителей городских окраин. Евгений Чекрыжов ратует за выделенные полосы для общественного транспорта, как это сделано в Москве. И да, от трамвая никто отказываться не планирует. А уже в ближайшее время «На окраинах Липецка установят новые остановочные павильоны». К ноябрю в Подгорном появятся 11 остановок под крышей, в Дачном – девять, в Сселках – три.
Базар цену скажет
Следом за морковно-свекольным кризисом пришел картофельный. Если летом цены на красную морковь и бордовый буряк делали так называемый борщевой набор значительно дороже того, который был весной, то осенью свою немалую лепту в него вдруг внесла картоха. И тут уже не попеняешь на импорт. Картошка в грядке – зима в достатке, как говорит одна поговорка. Но цены на нее этой осенью бьют рекорды.
На Центральном рынке картофель как на подбор, крупный. Цена у всех продавцов одна – 40 рублей за килограмм на развес и 35 рублей, если брать мешок. В мешке 28 килограммов.
«Покупайте, дешевле не будет!» – говорят продавцы.
Такие непривычные цены связаны с летней засухой. У липчан – неурожай.
За последнюю неделю картофель вырос в цене на два рубля или на 7,3%. Это результаты мониторинга ОКУ «Агентства содействия развитию торговой деятельности». По данным агентства, сейчас средняя цена «второго хлеба» – 30 рублей за килограмм. При этом себестоимость картошки у крупных региональных производителей не превышает 7-9 рублей за килограмм, как и годом раньше.
Подорожание еды вряд ли ударит по карманам чиновникам. Те более, что у начальства есть возможности заработать еще и на подчиненных, как это было, например, в управлении Росреестра по Липецкой области.
По версии следствия, его бывший руководитель Валерий Негробов забрал у в 2019-2020 годах у своего заместителя 380 тысяч рублей, у начальника муниципального отдела ведомства по Ельцу и Елецкому району – 180 тысяч. Были поборы и с чиновников рангом пониже. Общая сумма незаконных сборов с подчиненных в ведомстве составила в общей сложности около 600 тысяч рублей. Так «Бывший начальник облуправления Росреестра Валерий Негробов собирал с подчиненных деньги на «шторы и линолеум», как классный руководитель – с родителей учеников.
Судья Советского районного суда Наталья Демьяновская оштрафовала бывшего руководителя управления Росреестра по Липецкой области и экс-начальника финансово-экономического отдела ведомства Людмилу Назарову, обвиненных в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ), на 40 тысяч рублей каждого. Примечательно, что октябре прошлого года в отношении этих лиц Следком возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получения взятки организованной группой»). Тогда по версии следствия должностные лица регионального управления Росреестра, действуя по предварительному сговору, получили от сотрудников взятки за общее покровительство по службе, а именно: за начисление крупных премий.
Тот здоровья не знает, кто болен не бывает
Традиционно в итогах недели – сводки от Роспотребнадзора и инфекционных госпиталей.
В понедельник мы сообщили, что «За сутки в Липецкой области выявили 192 случая COVID-19, двенадцать человек умерли». А в субботу стало известно о том, что за минувшие сутки в регионе официальный диагноз был поставлен 194 заболевшим, и что инфекция унесла восемь жизней. Таким образом, с начала недели в области ковид диагностировали у более чем тысячи липчан. От болезни скончались 32 человека.
Тем временем, главврач главного коронавирусного госпиталя региона, главный внештатный специалист-эпидемиолог облздрава Андрей Филатов прогнозирует вспышку заболеваемости новой коронавирусной инфекции в октябре. Причина – начало нового учебного года в школах, профессиональных учебных заведениях и вузах (см. «Андрей Филатов: «Ждем обострения эпидемиологического процесса по COVID-19 в октябре»).
– Сами того не зная, дети и подростки приносят инфекцию домой, заражают своих родителей, бабушек и дедушек. А у взрослых течение заболевания куда тяжелее. Они-то и попадают в инфекционные стационары, пополняют ряды умерших, – говорит Андрей Филатов.
Андрей Филатов по-прежнему считает вакцинацию единственным способом предотвращения тяжких форм течения ковида. На момент интервью в областной клинической инфекционной больнице на лечении находилось 350 больных COVID-19. Из них в реанимации – 27 человек, на аппаратах ИВЛ – пятеро. Среди тех, кто находится в реанимации – ни одного привитого пациента.
Ну и ну!
«41-летний ельчанин выпил полтора литра стеклоочистителя и ослеп». От смерти мужчину спас антидот – обычная водка.
«20-летний студент совратил школьника». Обвиняемый познакомился с 14-летним подростком в Интернете. Студент вел с ним переписку на интимные темы, сопровождая сообщения порнографическими изображениями. Добившись с мальчиком встречи, совершил в отношении подростка акт мужеложства.
«Липчанин лишился ушей по пути домой». Это случилось ранним утром в пятницу. В больнице он пояснил, что стал участником пьяного конфликта, в ходе которого его ударили по голове и отрезали уши. К счастью, не напрочь. В областной клинической больнице «Липчанину пришили одно отрезанное ухо». Теперь главное, чтобы оно прижилось.
6 1432
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05.09.2021 08:00Неделя 48
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