Происшествия
сегодня, 09:34
«Киа» опрокинулся на крышу на улице 9 мая
В аварии пострадал один человек.
Утром 11 сентября в Липецке на улице 9 мая столкнулись два автомобиля «Киа», один из них перевернулся.
Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, столкновение произошло когда водитель перевернувшейся машины пошел на обгон, а водитель второго автомобиля выполнял поворот налево.
В аварии пострадал один из водителей.
Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, столкновение произошло когда водитель перевернувшейся машины пошел на обгон, а водитель второго автомобиля выполнял поворот налево.
В аварии пострадал один из водителей.
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