Происшествия

сегодня, 09:34

«Киа» опрокинулся на крышу на улице 9 мая

10 4031
#авария #ДТП
4
«Киа» опрокинулся на крышу на улице 9 мая

В аварии пострадал один человек.

Утром 11 сентября в Липецке на улице 9 мая столкнулись два автомобиля «Киа», один из них перевернулся.

Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, столкновение произошло когда водитель перевернувшейся машины пошел на обгон, а водитель второго автомобиля выполнял поворот налево.

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В аварии пострадал один из водителей.

10 4031
#авария #ДТП
4

Комментарии (10)

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липецк1

45 минут назад
ВИНОВЕН КТО НАЛЕВО ПОВОРАЧИВАЛ И В ЗЕРКОАЛО НЕ ПОСМОТРЕЛ
ответить

Шапкин

сегодня, 15:53
Когда утром проезжал мимо, прям вспомнилось GTA 5
ответить

Ой глупые

сегодня, 15:09
Хоть бы все такие "умные" перевернулись. Ха-ха-ха.
ответить

КОМДИВ

сегодня, 13:56
Летчик осваивал фигуры высшего пилотажа
ответить

Галина Викторовна

сегодня, 13:15
Во всём виноваты компьютерные игры!
ответить

Животиков

сегодня, 11:48
поворотники нужно включать
ответить

Понакупят

сегодня, 11:01
Китайских автомобилей,потом переворачиваются!
ответить

Бюджетник

сегодня, 10:42
Ха-ха. В нынешних машинах и металла то не найдешь
ответить

ККЦ

сегодня, 10:27
Там доменная рядом, сразу на переплавку
ответить

Ага

сегодня, 10:08
-1
ответить

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