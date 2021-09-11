«Киа» опрокинулся на крышу на улице 9 мая

В аварии пострадал один человек.

Утром 11 сентября в Липецке на улице 9 мая столкнулись два автомобиля «Киа», один из них перевернулся.Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, столкновение произошло когда водитель перевернувшейся машины пошел на обгон, а водитель второго автомобиля выполнял поворот налево.В аварии пострадал один из водителей.