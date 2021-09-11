Общество

вчера, 22:08

Липчанка в эфире ток-шоу Андрея Малахова на коленях просила помочь ей похудеть

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#Андрей Малахов #
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Липчанка в эфире ток-шоу Андрея Малахова на коленях просила помочь ей похудеть

Липецк снова звучал в прайм-тайм в пятницу вечером на федеральном канале

Сегодня программа Андрея Малахова на «России 1» была посвящена полным людям. Леониду из Ростова, которого даже взвесить невозможно, так как весы ломаются, и липчанке Виктории Гречишниковой.

Когда в студии появилась жительница Липецка, она упала на колени и в слезах стала просить помочь ей похудеть. 

39-летняя Виктория Гречишникова рассказала, что полной была всегда, показала журналистам ток-шоу в Липецке свои фото в юности, свой холодильник, чем питается. Рассказала, что пыталась худеть, сидела на диетах, но все бесполезно. Сейчас в ней более 200 килограммов. 

Принимавший участие в программе муж Виктории ошарашил всех, что уходит от Виктории. Также супруг рассказал, что когда женился на Виктории, весила она 110 килограммов, и это было ему по душе, сейчас же, когда в жене два центнера, тяжело не только ей, но и ему, он помогает ей одеваться, обуваться, передвигаться, делает ей массаж отказывающих ног. 

Муж признался, что по-прежнему любит Викторию, но жить так больше не может. Присутствующие в студии поступок мужа не одобрили, говоря ему, что он сам выбрал такую «пышечку», не предпринимал ничего, чтобы она не была такой, не говорил с ней по душам а только бегал в магазин за продуктами, а теперь, по сути, предает.

Появилась и мама Виктории, и заявила, что поймет зятя если он уйдет от дочери. Но с себя вины не сняла, что позволяла дочери много есть.

В итоге, после бурных обсуждений участниками ток-шоу, экспертами, Викторию взялись лечить медики одной из столичных клиник, сделать ей операцию по уменьшению желудка. А муж Алексей согласился с ней жить дальше. 

Фото: скриншот с smotrim.ru/video/2336128


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#Андрей Малахов #
3

Комментарии (6)

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Всезнающий липчанин

вчера, 23:20
Денис, деньги тут ни причем. Эта тетя скушала даже обои и плинтуса в своей квартире...
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Денис

вчера, 22:58
Есть же деньги у людей, жрать по-столько
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Толстячок Геннадий

вчера, 22:36
Тетя, надо жрать поменьше, а ни к Малахову ездить...
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Бомж Валера

вчера, 22:35
А че тетя сразу к Малахову поехала?! Ко мне б пришла, я б из нее за 3 месяца фотомодель сделал...
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Движение и ещё раз движение,

вчера, 22:28
причём постоянное и контроль рациона питания. Но при нашей современной жизни это сложно,страдает нервная система, психика. Необходима воля,чтоб не останавливаться на полпути.
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777

вчера, 22:19
Для того что бы похудеть нужно больше активности даже при текущем рационе нужно больше ходить и заниматься сексом ходить быстрым шагом в совокупности не менее 60 мин в день.
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