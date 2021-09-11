Общество
вчера, 22:08
Липчанка в эфире ток-шоу Андрея Малахова на коленях просила помочь ей похудеть
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Липецк снова звучал в прайм-тайм в пятницу вечером на федеральном канале
Сегодня программа Андрея Малахова на «России 1» была посвящена полным людям. Леониду из Ростова, которого даже взвесить невозможно, так как весы ломаются, и липчанке Виктории Гречишниковой.
Когда в студии появилась жительница Липецка, она упала на колени и в слезах стала просить помочь ей похудеть.
39-летняя Виктория Гречишникова рассказала, что полной была всегда, показала журналистам ток-шоу в Липецке свои фото в юности, свой холодильник, чем питается. Рассказала, что пыталась худеть, сидела на диетах, но все бесполезно. Сейчас в ней более 200 килограммов.
Принимавший участие в программе муж Виктории ошарашил всех, что уходит от Виктории. Также супруг рассказал, что когда женился на Виктории, весила она 110 килограммов, и это было ему по душе, сейчас же, когда в жене два центнера, тяжело не только ей, но и ему, он помогает ей одеваться, обуваться, передвигаться, делает ей массаж отказывающих ног.
Муж признался, что по-прежнему любит Викторию, но жить так больше не может. Присутствующие в студии поступок мужа не одобрили, говоря ему, что он сам выбрал такую «пышечку», не предпринимал ничего, чтобы она не была такой, не говорил с ней по душам а только бегал в магазин за продуктами, а теперь, по сути, предает.
Появилась и мама Виктории, и заявила, что поймет зятя если он уйдет от дочери. Но с себя вины не сняла, что позволяла дочери много есть.
В итоге, после бурных обсуждений участниками ток-шоу, экспертами, Викторию взялись лечить медики одной из столичных клиник, сделать ей операцию по уменьшению желудка. А муж Алексей согласился с ней жить дальше.
Фото: скриншот с smotrim.ru/video/2336128
Когда в студии появилась жительница Липецка, она упала на колени и в слезах стала просить помочь ей похудеть.
39-летняя Виктория Гречишникова рассказала, что полной была всегда, показала журналистам ток-шоу в Липецке свои фото в юности, свой холодильник, чем питается. Рассказала, что пыталась худеть, сидела на диетах, но все бесполезно. Сейчас в ней более 200 килограммов.
Принимавший участие в программе муж Виктории ошарашил всех, что уходит от Виктории. Также супруг рассказал, что когда женился на Виктории, весила она 110 килограммов, и это было ему по душе, сейчас же, когда в жене два центнера, тяжело не только ей, но и ему, он помогает ей одеваться, обуваться, передвигаться, делает ей массаж отказывающих ног.
Муж признался, что по-прежнему любит Викторию, но жить так больше не может. Присутствующие в студии поступок мужа не одобрили, говоря ему, что он сам выбрал такую «пышечку», не предпринимал ничего, чтобы она не была такой, не говорил с ней по душам а только бегал в магазин за продуктами, а теперь, по сути, предает.
Появилась и мама Виктории, и заявила, что поймет зятя если он уйдет от дочери. Но с себя вины не сняла, что позволяла дочери много есть.
В итоге, после бурных обсуждений участниками ток-шоу, экспертами, Викторию взялись лечить медики одной из столичных клиник, сделать ей операцию по уменьшению желудка. А муж Алексей согласился с ней жить дальше.
Фото: скриншот с smotrim.ru/video/2336128
6 2152
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