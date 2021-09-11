вчера, 20:21
Липецкая вечЁрка: мужчине отрезали уши, ночной пожар и инспекция Евгении Уваркиной
Сегодня, 10 сентября, произошел дичайший случай — липчанину отрезали уши. Ночью в центре сгорели два автомобиля, а два повреждены огнём. Евгения Уваркина осмотрела строящиеся социальные объекты.
Одно ухо врачам удалось пришить, оно было надрезано. А второго у пострадавшего с собой не оказалось, поэтому медики просто зашили рану. Теперь полиция выясняет, кому понадобились уши. Они ждут, когда пострадавший сможет уточнить детали случившегося.
Несмотря на всю дикость произошедшего, такое в Липецкой области уже бывало. Можно вспомнить, как уха лишился елецкий авторитет Александр Чукардин. А в середине нулевых в криминальных разборках в кафе у «Лимонадного Джо» одному из участников драки также пытались отрезать ухо.
На заводе по производству белой техники «Whirlpool» в Липецке пострадал рабочий. Его прижало манипулятором к линии производства дверей для бытовой техники. Рбочего госпитализировали с травмами головы и грудной клетки.
Сегодня ночью на улице Скороходова загорелись четыре автомобиля. «Тойота Королла» и «Рено Каптюр» сгорели полностью, а у «Лады Весты» и «Фольксвагена» огонь повредил лакокрасочное покрытие.
Глава Липецка Евгения Уваркина проинспектировала сегодня строительство социальных объектов. Детский сад в микрорайоне «Европейский» должны достроить в октябре, стадион — в декабре, а парк сдать весной следующего года.
Детский сад рассчитан на 420 мест. На первом этаже будут ясли, на втором — комнаты для дошколят. Спортивная арена появится в самом центре микрорайона — между улицами Свиридова и Минской. А мини-парк разбивают за жилой застройкой «Европейского» со стороны улиц Свиридова и Стаханова.
Берия
Брежнев