Общество

вчера, 20:21

Липецкая вечЁрка: мужчине отрезали уши, ночной пожар и инспекция Евгении Уваркиной

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#вечЁрка #уши #пожар #Евгения Уваркина
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Липецкая вечЁрка: мужчине отрезали уши, ночной пожар и инспекция Евгении Уваркиной

Сегодня, 10 сентября, произошел дичайший случай — липчанину отрезали уши. Ночью в центре сгорели два автомобиля, а два повреждены огнём. Евгения Уваркина осмотрела строящиеся социальные объекты.

Утром в областную больницу обратился 44-летний мужчина, у которого не было… ушей. Он рассказал леденящую кровь историю: ночью в 12-м микрорайоне, его ударили по голове и отрезали уши.

Одно ухо врачам удалось пришить, оно было надрезано. А второго у пострадавшего с собой не оказалось, поэтому медики просто зашили рану. Теперь полиция выясняет, кому понадобились уши. Они ждут, когда пострадавший сможет уточнить детали случившегося.

Несмотря на всю дикость произошедшего, такое в Липецкой области уже бывало. Можно вспомнить, как   уха лишился елецкий авторитет Александр Чукардин. А в середине нулевых в криминальных разборках в кафе у «Лимонадного Джо» одному из участников драки также пытались отрезать ухо.

На заводе по производству белой техники «Whirlpool» в Липецке пострадал рабочий. Его прижало манипулятором к линии производства дверей для бытовой техники. Рбочего госпитализировали с травмами головы и грудной клетки.

Сегодня ночью на улице Скороходова загорелись четыре автомобиля. «Тойота Королла» и «Рено Каптюр» сгорели полностью, а у «Лады Весты» и «Фольксвагена» огонь повредил лакокрасочное покрытие.

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Глава Липецка Евгения Уваркина проинспектировала сегодня строительство социальных объектов. Детский сад в микрорайоне «Европейский» должны достроить в октябре, стадион — в декабре, а парк сдать весной следующего года.

Детский сад рассчитан на 420 мест. На первом этаже будут ясли, на втором — комнаты для дошколят. Спортивная арена появится в самом центре микрорайона — между улицами Свиридова и Минской. А мини-парк разбивают за жилой застройкой «Европейского» со стороны улиц Свиридова и Стаханова.
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#вечЁрка #уши #пожар #Евгения Уваркина
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Комментарии (2)

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Берия

вчера, 21:51
Брежнев, памятник переживёт всех, только умные останутся. Да я не к этому, а к аграриям, а до хлебушка ,кто доживёт? Если вы на всё идёте, хотя я вас и понимаю, Я НЕ МЕНЕДЖЕР.
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Брежнев

вчера, 21:44
А памятник, Петру первому, так и не смогли покрасить. Жалко ! А то худобы на вас обоих нет,
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