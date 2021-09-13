Доброе утро, Липецк!

Начинаем неделю 13 сентября. В понедельник в Липецке по-летнему тепло. Молодежь приглашают научиться современным технологиям в музей. Начата вакцинация от гриппа. От липчан ждут снимков читающих котеек. Рассказываем про выставки, о которых вы вряд ли знали.

Погода







Дороги



Залог отличного настроения на весь день — утро без пробок. Карта поможет увидеть уже запруженные транспортом дороги.



ЛипецкЯндекс.Карты





Понедельник как выходной



Простой житейской мудростью делится Любовь и не откладывает маленькие радости на потом.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lyubov Melikhova (@lyubov__al)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Прививка на шоппинге



13 сентября в Липецке будут работать два мобильных центра вакцинации. Врачи ждут липчан в торговых центрах.







Молодежный десант



Липецких студентов и молодежных активистов приглашают стать участниками интересного проекта: оцифровать знаменитую усадьбу Рязанка и создать ее VR-мир.







Сезонная напасть



В Липецке началась прививочная кампания по гриппу. В этом году липчан от гриппа будут прививать препаратами «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Они содержат актуальные штаммы вируса, которые ВОЗ рекомендовала для нынешнего эпидемического сезона. Медики рекомендуют пройти иммунизацию именно сейчас, не дожидаясь наступления холодного сезона, чтобы иммунный ответ успел сформироваться до подъема заболеваемости. Прививки уже сделали несколько тысяч жителей Липецка.



Добрые сердца



Региональный Совет лидеров открыл набор волонтёров Найти друзей и занятие по душе, присоединиться к сильной команде, а главное – делать добрые дела, могут все желающие старше 14 лет. Все подробности можно узнать, если посетить Городской Дворец молодежи «Октябрь».



Ваша кот — учёный?



Научная библиотека продолжает прием работ на конкурс «Замурррчательный читатель». Для участия необходимо сфотографировать мурчащего питомца с книгой и добавить креативный комментарий. Фото можно присылать на почту



Помоги планете



В городском отделе охраны окружающей среды ждут заявки от школ, которые хотели бы установить у себя специализированный контейнер для накапливания отработанных батареек. Их принимают по электронной почте



А вы знали, что даже одна батарейка способна нанести серьёзный вред природе. Когда отработанный элемент питания попадает на свалку, его корпус подвергается коррозии. В результате, в окружающую среду сразу попадает несколько видов тяжелых металлов, среди которых свинец, кадмий и ртуть. Поэтому выбрасывать батарейки необходимо только в специальные контейнеры.



Камерные выставки



Для того, чтобы прикоснуться к прекрасному, совершенно не обязательно посещать большие музеи и галереи. Искусство совсем рядом. Иногда его можно встретить там, где совсем не ждешь. В городе работают три такие открытые для посещения выставки.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)



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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)



Если вам больше по душе уже признанные художники, то сегодня вечером можно посмотреть фильмы о них.



«Микеланджело. Бесконечность» (2018, 12+). Биографический арт-фильм о жизни и творчестве итальянского гения эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти. Более всего художник известен скульптурой Давида и росписью потолка Сикстинской капеллы в Ватикане, в том числе одним из главных мемов всех времен и народов — фреской «Сотворение Адама».





«Фрида» (2002, 16+). Биографическая драма рассказывает о замечательной мексиканской художнице Фриде Кало, чья жизнь стала для людей примером стойкости и жизнелюбия. Она стала одной из первых, кто сумел свое внутреннее ощущение жизни, повседневные события, печали и радости перенести в картины. А смелой женщине было о чем рассказать.





«Андрей Рублев» (1966, 12+). Великий живописец, воспевающий свет и добро, появился на свет в те времена, когда отношения между людьми делали Землю больше похожей на филиал Ада: Русь XV века в княжеских междоусобицах, набегах кочевников, в голоде и болезнях. Чтобы среди этого всего найти в себе любовь к человеку, нужно пройти серьезный путь личностного становления.



Залог отличного настроения на весь день — утро без пробок. Карта поможет увидеть уже запруженные транспортом дороги.Простой житейской мудростью делится Любовь и не откладывает маленькие радости на потом.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.13 сентября в Липецке будут работать два мобильных центра вакцинации. Врачи ждут липчан в торговых центрах.Липецких студентов и молодежных активистов приглашают стать участниками интересного проекта: оцифровать знаменитую усадьбу Рязанка и создать ее VR-мир.В Липецке началась прививочная кампания по гриппу. В этом году липчан от гриппа будут прививать препаратами «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Они содержат актуальные штаммы вируса, которые ВОЗ рекомендовала для нынешнего эпидемического сезона. Медики рекомендуют пройти иммунизацию именно сейчас, не дожидаясь наступления холодного сезона, чтобы иммунный ответ успел сформироваться до подъема заболеваемости. Прививки уже сделали несколько тысяч жителей Липецка.Региональный Совет лидеров открыл набор волонтёров Найти друзей и занятие по душе, присоединиться к сильной команде, а главное – делать добрые дела, могут все желающие старше 14 лет. Все подробности можно узнать, если посетить Городской Дворец молодежи «Октябрь».Научная библиотека продолжает прием работ на конкурс «Замурррчательный читатель». Для участия необходимо сфотографировать мурчащего питомца с книгой и добавить креативный комментарий. Фото можно присылать на почту ab@lib48.ru или публиковать в соцсетях с хештегом #ЗамурррчательныйЧитатель. Участниками фотоконкурса могут стать авторы от 14 лет независимо от места проживания. От каждого принимают только одно фото.В городском отделе охраны окружающей среды ждут заявки от школ, которые хотели бы установить у себя специализированный контейнер для накапливания отработанных батареек. Их принимают по электронной почте ecology@cominfo.lipetsk.ru А вы знали, что даже одна батарейка способна нанести серьёзный вред природе. Когда отработанный элемент питания попадает на свалку, его корпус подвергается коррозии. В результате, в окружающую среду сразу попадает несколько видов тяжелых металлов, среди которых свинец, кадмий и ртуть. Поэтому выбрасывать батарейки необходимо только в специальные контейнеры.Для того, чтобы прикоснуться к прекрасному, совершенно не обязательно посещать большие музеи и галереи. Искусство совсем рядом. Иногда его можно встретить там, где совсем не ждешь. В городе работают три такие открытые для посещения выставки.Если вам больше по душе уже признанные художники, то сегодня вечером можно посмотреть фильмы о них.«Микеланджело. Бесконечность» (2018, 12+). Биографический арт-фильм о жизни и творчестве итальянского гения эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти. Более всего художник известен скульптурой Давида и росписью потолка Сикстинской капеллы в Ватикане, в том числе одним из главных мемов всех времен и народов — фреской «Сотворение Адама».«Фрида» (2002, 16+). Биографическая драма рассказывает о замечательной мексиканской художнице Фриде Кало, чья жизнь стала для людей примером стойкости и жизнелюбия. Она стала одной из первых, кто сумел свое внутреннее ощущение жизни, повседневные события, печали и радости перенести в картины. А смелой женщине было о чем рассказать.«Андрей Рублев» (1966, 12+). Великий живописец, воспевающий свет и добро, появился на свет в те времена, когда отношения между людьми делали Землю больше похожей на филиал Ада: Русь XV века в княжеских междоусобицах, набегах кочевников, в голоде и болезнях. Чтобы среди этого всего найти в себе любовь к человеку, нужно пройти серьезный путь личностного становления.