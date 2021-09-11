Общество

вчера, 12:58

Михаил Тарасенко: «Работа в профсоюзах - школа, которая помогает принимать взвешенные решения в Госдуме»

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Михаил Тарасенко: «Работа в профсоюзах - школа, которая помогает принимать взвешенные решения в Госдуме»

Депутат Государственной думы РФ ответил на вопросы студентов Липецкого государственного педагогического университета.

Большой разговор в начале нового учебного года. Михаил Тарасенко пообщался со студентами ЛГПУ им. Семенова-Тян-Шанского. У будущих педагогов совсем непраздные вопросы – о роли и возможностях профсоюзов, о работе в парламенте, о конкретных шагах для защиты интересов жителей Липецкой области. Одна из самых болезненных тем, как и во многих других регионах страны, - обеспечение жильем детей-сирот.

«В этом году из регионального бюджета на эти цели выделено 200 млн рублей, и еще 60 млн – из федерального бюджета. При этом очередь практически не сокращается, - пояснил Михаил Тарасенко. – В сложившейся ситуации нет иного выхода, кроме как, увеличение финансирования профильной программы. Это общая задача для всех уровней и ветвей власти».

Еще одна острая проблема – переселение людей из ветхого и аварийного жилья. Без дополнительного федерального финансирования ее также не решить.

«Это задача в том числе и депутатов Государственной Думы от Липецкой области - убеждать и доказывать, что именно в наш регион необходимо направить средства федерального бюджета», - ответил Михаил Тарасенко.

Одна из важных тем разговора со студентами – повышение доходов наименее обеспеченных граждан. Депутаты Госдумы седьмого созыва законодательно закрепили норму, по которой минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Следующая задача - регулярное повышение МРОТ.

«12 тысяч рублей – не тот уровень, который может обеспечить достойную жизнь. Этот вопрос очень остро стоит и в Липецкой области, и в других регионах России», - пояснил Михаил Тарасенко.

Отвечая на вопросы о роли и возможностях профсоюзов в современной системе «коллективы-работодатели» Тарасенко рассказал о своем опыте работы в Горно-металлургическом профсоюзе России, который возглавлял 15 лет.

«Работа в профсоюзах - школа, которая помогает принимать взвешенные решения в Госдуме», – отметил Михаил Тарасенко.




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