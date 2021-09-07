В России
50 минут назад
«Единая Россия» предложила сделать обязательный техосмотр автомобилей добровольным
«Единая Россия» планирует внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей. Об этом сообщается на сайте партии, передает РИА Новости.
"Единая Россия" предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет", — заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Он объяснил, что действующие правила техосмотра, принятые в 1994 году, устарели. Турчак считает, что для россиян техосмотр превратился в обычную формальность.
Турчак уточнил, что депутаты доработают законопроект вместе с правительством, внесут его в Госдуму и оперативно примут в новом созыве.
"Единая Россия" предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет", — заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Он объяснил, что действующие правила техосмотра, принятые в 1994 году, устарели. Турчак считает, что для россиян техосмотр превратился в обычную формальность.
Турчак уточнил, что депутаты доработают законопроект вместе с правительством, внесут его в Госдуму и оперативно примут в новом созыве.