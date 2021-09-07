Происшествия

53 минуты назад

Ельчанин чуть не задушил жителя Воронежа и ограбил его

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#разбой
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Ельчанин чуть не задушил жителя Воронежа и ограбил его

Добычей грабителя стала сумка с деньгами

Воронежскими полицейскими в Ельце задержан 21-летний местный житель совершивший нападение на жителя столицы Черноземья в августе этого года.

Как сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области, в августе этого года в дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по городу Воронежу поступило сообщение от 41-летнего местного жителя о совершенном разбойном нападении. Мужчина рассказал, что вечером возвращался домой и присел отдохнуть на скамейку во дворе своего дома по улице Студенческой. Неожиданно, со спины, к нему кто-то подошел и сдавил руками горло. Мужчина не смог оказать сопротивление, и душитель похитил у него  сумку, в которой находились более 9 тысяч рублей.

- Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска по полученной оперативной информации  установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 21-летний житель Липецкой области. Оперативники задержали подозреваемого по месту жительства в городе Ельце и доставили в отдел полиции. Задержанный дал признательные показания. В настоящее время по данному факту отделом по расследованию преступлений на территории Центрального района  СУ  УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по  признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, - сообщили в прес-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Ельчанин задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и находится в изоляторе временного содержания.

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#разбой
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Комментарии (1)

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Олень

33 минуты назад
оно того стоило?!
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