36 минут назад
Глава Воловского района успокоил работников хлебозавода, слухи о закрытии которого ходят в последнее время
Хлебозавод приостанавливает работу для модернизации оборудования, а рабочих на это время трудоустроят - заверил Никита Соловьев на встрече с коллективом хлебозавода
Сегодня глава района разъяснил ситуацию на встрече с коллективом.
Как написал Никита Соловьев на своей страничке в Инстаграм, «... в последнее время появились слухи о закрытии Воловского хлебозавода. Информация не соответствует действительности. В связи с устаревшим оборудованием и несоответствием требованиям безопасности завод будет модернизирован. Для того, чтобы улучшить качество выпускаемой продукции, провести усовершенствование оборудования, а также реконструкцию производственных площадей, требуется время. Поэтому деятельность хлебозавода будет приостановлена. Но люди не останутся без работы: им окажут помощь во временном трудоустройстве, повышении квалификации и переобучении...»
Андрей Чикаго