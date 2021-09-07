Общество

36 минут назад

Глава Воловского района успокоил работников хлебозавода, слухи о закрытии которого ходят в последнее время

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#хлебозавод #Волово
Глава Воловского района успокоил работников хлебозавода, слухи о закрытии которого ходят в последнее время

Хлебозавод приостанавливает работу для модернизации оборудования, а рабочих на это время трудоустроят - заверил Никита Соловьев на встрече с коллективом хлебозавода

Слухи о скором закрытии хлебозавода в Волово ходят с самой весны. Тогда впервые об этом появились сообщения в соцсетях. Весной же прокуратура оштрафовала хлебзавод за задержку зарплат рабочим

Сегодня глава района разъяснил ситуацию на встрече с коллективом.

Как написал Никита Соловьев на своей страничке в Инстаграм, «... в последнее время появились слухи о закрытии Воловского хлебозавода. Информация не соответствует действительности. В связи с устаревшим оборудованием и несоответствием требованиям безопасности завод будет модернизирован. Для того, чтобы улучшить качество выпускаемой продукции, провести усовершенствование оборудования, а также реконструкцию производственных площадей, требуется время. Поэтому деятельность хлебозавода будет приостановлена. Но люди не останутся без работы: им окажут помощь во временном трудоустройстве, повышении квалификации и переобучении...»


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#хлебозавод #Волово

Комментарии (1)

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Андрей Чикаго

21 минуту назад
Очень жаль коллектив. Всегда очень вкусный хлеб. Надеюсь всё образуется.
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