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сегодня, 19:39
Тело ребенка обнаружили возле многоэтажки в Воронеже
Воронежские следователи проверяют причины смерти школьника, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, передает АиФ.
Тело ребенка нашли во дворе многоэтажки областного центра по улице 9 Января во вторник, 7 сентября.
Рассматривается, в том числе, версия самоубийства. «Следователями СК проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - уточнили в пресс-службе.
Тело ребенка нашли во дворе многоэтажки областного центра по улице 9 Января во вторник, 7 сентября.
Рассматривается, в том числе, версия самоубийства. «Следователями СК проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - уточнили в пресс-службе.