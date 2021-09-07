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Тело ребенка обнаружили возле многоэтажки в Воронеже

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Воронежские следователи проверяют причины смерти школьника, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, передает АиФ.

Тело ребенка нашли во дворе многоэтажки областного центра по улице 9 Января во вторник, 7 сентября.

Рассматривается, в том числе, версия самоубийства. «Следователями СК проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - уточнили в пресс-службе.
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