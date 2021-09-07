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Директор школы порвал ухо ученику за отказ снять серьгу

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Инцидент произошел в Курской области

В одной из школ в Рыльском районе Курской области директор школы порвал ухо ученику, который отказывался снять серьгу. Об этом сообщает Лента.ру.

Как сообщает телеграм-канал «Курская аномалия», ученику 8 класса Ивановской школы Рыльского района досталось от директора за сережку. Мальчик выложил в соцсети фотографию с окровавленным ухом. Красные пятна и на рубашке. По словам школьника, директор завёл его в свой кабинет и разорвал ухо до крови, так как там была серьга, а он не хотел ее снимать. У директора – своя позиция. Издание цитирует руководителя, который рассказал, что уже беседовал с юношей и его родителями, чтобы парень не носил в учебное заведение украшение. Ухо ребенок якобы повредил сам, снимая серьгу.

Как было на самом деле, выяснят сотрудники надзорного органа. В настоящее время начата проверка информации о травме 8-классника.

Администрация района также будет разбираться в ситуации.
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