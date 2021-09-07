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В Воронежской области откроют сыродельный завод

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Новый сыродельный завод в Бобровском районе Воронежской области планируют запустить в ноябре 2021 года. Общий объем инвестиций в создание производства оценивают в 2 млрд рублей. Появление предприятия позволит создать 170 рабочих мест. Это обсуждалось на встрече губернатора Александра Гусева с представителями немецкой компании-инвестора, состоявшейся 6 сентября, передает РИА Воронеж.

– Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят до 150 млн рублей в год. Областные власти готовы оказывать и дальше всестороннюю помощь инвестору, в том числе касающуюся налоговых преференций, предусмотренных законодательством, – подчеркнул глава региона.

Ожидается, что на новом заводе в сутки будут перерабатывать четыреста пятьдесят тонн молока. Из переработанного продукта будут производить популярные сыры (российский, Маасдам, Гауда) и сухую сыворотку. В будущем продукцию будут реализовывать во всех российских регионах, а также экспортировать в страны СНГ и Дальнего зарубежья.

Новая сыродельня в Боброве имеет огромное значение для экономики региона. С его вводом в эксплуатацию появятся сто семьдесят новых рабочих мест.
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