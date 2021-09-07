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5 минут назад

Группа НЛМК и Газпром нефть договорились о сотрудничестве в области снижения воздействия на климат

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#экология
Группа НЛМК и Газпром нефть договорились о сотрудничестве в области снижения воздействия на климат

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, и одна из крупнейших российских нефтяных компаний «Газпром нефть» подписали меморандум о сотрудничестве для достижения целей снижения воздействия на климат.  

Компании планируют совместно развивать проекты сокращения эмиссии парниковых газов, в частности, технологии производства, транспортировки, хранения и применения водорода в металлургическом производстве. Соглашение также предполагает совместное исследование и тестирование технологий по улавливанию, использованию и хранению СО2. 

«Мы рады сотрудничеству в области декарбонизации с нашим партнером «Газпром нефть»: совместные усилия по развитию водородной энергетики, улавливанию и утилизации CO2 ускорят внедрение новых технологий для снижения воздействия на климат», - прокомментировал соглашение вице-президент по энергетике и экологии Группы НЛМК Сергей Чеботарёв.  

За последние пять лет Группа НЛМК сократила уровень эмиссии СО2 на тонну продаж чугуна и стали на 4% – с 1,98 т в 2016 г. до 1,90 т в 2020 г. – и ставит цель дальнейшего сокращения до 1,84 т (дополнительно на 3%) к 2023 г. 
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#экология

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