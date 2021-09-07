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11 минут назад

Сотрудники НЛМК удостоились государственных наград

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#награждение
Сотрудники НЛМК удостоились государственных наград

Указом президента России за большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетний добросовестный труд государственные награды были вручены сотрудникам НЛМК: Евгению Сорокину, Алексею Шилякову и Вячеславу Воротникову. Государственные награды им вручил глава региона Игорь Артамонов. 

Евгению Сорокину, машинисту тепловоза управления ж/д транспорта НЛМК присвоили почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ». Евгений – ветеран своего подразделения, трудится на комбинате более 40 лет. Участвовал в строительстве доменной печи «Россиянка», в реконструкции ж/д станций и строительстве новых. Он автор целого ряда инноваций и предложений, сейчас участвует в освоении новых серий локомотивов.  

Алексей Шиляков, главный специалист отдела по технологии и качеству коксохимического цеха НЛМК удостоен почетного звания «Заслуженный химик РФ». Алексей Шиляков работает на НЛМК более 30 лет, прошел путь от старшего аппаратчика очистки газа до главного специалиста. При его непосредственном участии внедрены новые технологии, усовершенствованно оборудование. В настоящее время он участвует в цифровой трансформации коксохимического цеха. 

Вячеслав Воротников, советник аппарата президента Группы НЛМК удостоен «Почетной грамоты Президента РФ». Вячеслав Воротников трудится на НЛМК с 1975 года. Занимал различные руководящие посты, в том числе управляющего директора.  

Губернатор поблагодарил металлургов за труд, отметил их высокие результаты во внедрении новых технологий и в реализации крупных проектов, что способствует развитию экономики и росту авторитета региона.   

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#награждение

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