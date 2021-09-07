Роспотребнадзор помог липчанке вернуть деньги за сорванный тур в Турцию

На отдых она не поехала из-за отмены авиасообщения.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, туда обратилась липчанка по вопросу нарушения ее прав действиями туроператора, который отказал в возврате денег за путёвку.



Липчанка купила тур в Турцию весной 2021 года, но в связи с распространением новой коронавирусной инфекции авиасообщение между Россией и Турцией было приостановлено. Туристка решила расторгнуть договор с оператором, но деньги ей не вернули.



Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области была подготовлена претензия с требованием о возврате денег и, поскольку в срок, установленный законом, они возвращены не были, исковое заявление в суд.



До начала судебного разбирательства туроператором потребителю были возвращены 72 000 рублей.