Общество

56 минут назад

Роспотребнадзор помог липчанке вернуть деньги за сорванный тур в Турцию

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#туризм #права потребителей
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Роспотребнадзор помог липчанке вернуть деньги за сорванный тур в Турцию

На отдых она не поехала из-за отмены авиасообщения.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, туда обратилась липчанка по вопросу нарушения ее прав действиями туроператора, который отказал в возврате денег за путёвку.

Липчанка купила тур в Турцию весной 2021 года, но в связи с распространением новой коронавирусной инфекции авиасообщение между Россией и Турцией было приостановлено. Туристка решила расторгнуть договор с оператором, но деньги ей не вернули.

Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области была подготовлена претензия с требованием о возврате денег и, поскольку в срок, установленный законом, они возвращены не были, исковое заявление в суд.

До начала судебного разбирательства туроператором потребителю были возвращены 72 000 рублей.
362
#туризм #права потребителей
1

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