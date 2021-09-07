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36 минут назад
Крым летом 2021 года посетило в 1,5 раза больше туристов
Минувший курортный сезон стал для Крыма крайне удачным. В течение лета регион посетили более 5,2 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем за лето 2020-го. А всего с начала года в Крыму побывало 7 млн туристов, сообщил в интервью «Известиям» глава министерства курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
«Доходы от услуг, предоставляемых объектами размещения в регионе, за первое полугодие 2021 года превысили показатели января–июня 2020-го в 4,5 раза и составили свыше 14,2 млрд рублей», — сказал министр.
При этом налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли за тот же период превысили 2,1 млрд рублей, что в 1,5 раза больше суммы первого полугодия 2020 года, подчеркнул он.
Тем не менее, по словам Вадима Волченко, отсутствие финансовых ресурсов — один из серьезных сдерживающих факторов для реновации существующего номерного фонда в Крыму и строительства новых гостиниц и санаториев.
«Правительство Крыма совместно с федеральными органами власти, прежде всего с Ростуризмом, предприняло серьезные усилия по лоббированию решения этой проблемы. На данный момент в соответствии с постановлением правительства созданы условия для льготного кредитования по ставке от 3 до 5% годовых именно в гостиничной сфере», — добавил чиновник.
«Доходы от услуг, предоставляемых объектами размещения в регионе, за первое полугодие 2021 года превысили показатели января–июня 2020-го в 4,5 раза и составили свыше 14,2 млрд рублей», — сказал министр.
При этом налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли за тот же период превысили 2,1 млрд рублей, что в 1,5 раза больше суммы первого полугодия 2020 года, подчеркнул он.
Тем не менее, по словам Вадима Волченко, отсутствие финансовых ресурсов — один из серьезных сдерживающих факторов для реновации существующего номерного фонда в Крыму и строительства новых гостиниц и санаториев.
«Правительство Крыма совместно с федеральными органами власти, прежде всего с Ростуризмом, предприняло серьезные усилия по лоббированию решения этой проблемы. На данный момент в соответствии с постановлением правительства созданы условия для льготного кредитования по ставке от 3 до 5% годовых именно в гостиничной сфере», — добавил чиновник.