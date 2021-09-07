В России

38 минут назад

Российские банки активно закрывают офисы

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#банки
За год тенденция закрытия офисов кредитных организаций усилилась, свидетельствуют данные ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». Так, на начало августа 2021-го общее количество подразделений действующих 376 банков составило 28 тыс. Это на 5% или на 1,5 тыс. меньше, чем в таком же периоде прошлого года, следует из статистики регулятора. 

Больше всего за год сократилось количество представительств банков, которые созданы для защиты интересов на определенной территории и не ведут никаких операций. Оно упало на 31,6%. Филиалов и операционных касс за это время стало меньше на 15%, а головных офисов — на 10,5%. Также снизилось число дополнительных и операционных отделений. Наибольше количество ликвидированных офисов и отделений отмечено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. 

В крупных банках «Известиям» подтвердили тенденцию. В ВТБ отметили, что приступили к масштабной модернизации региональной сети, сократив дублирующие друг друга офисы, а отделения старого формата заменив новыми. В Газпромбанке и Росбанке также рассказали о закрытии нескольких десятков офисов. В то же время в организациях сообщили об открытии новых. Например, Росбанк дислоцировал их в крупных городах с высокой концентрацией сети. 

В ЦБ такие изменения на рынке связывают с ростом цифровых каналов доступа к финуслугам. Важной остается и сохранение инфраструктуры физического обслуживания, особенно в сельской местности, отдаленных территориях, признают в регуляторе. 
98
#банки

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