Липецкие спасатели достали мужчину из заброшенного колодца

В августе сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС выезжали на помощь липчанам 80 раз.

5 сентября спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка достали из заброшенного канализационного колодца на улице Ильича 60-летнего мужчину. Дежурному городской службы ЕДДС о нём сообщил услышавший крики о помощи случайный прохожий. Со слов пострадавшего, в яме глубиной больше трех метров, по счастью сухой, он провёл довольно много времени – место это нелюдное. С подозрением на перелом рёбер мужчина был передан бригаде скорой помощи и доставлен в больницу.

«Около 80 выездов выполнили городские спасатели в августе. До десятка раз – для помощи пожарным, в том числе в эвакуации людей из подъездов многоквартирных домов, для мониторинга ситуации на водных объектах совместно с региональными коллегами. Трижды они были задействованы на ликвидации последствий ДТП, когда пострадавших требовалось деблокировать из салона автомобиля. Не раз опиливали перекрывшие проезд транспорту после сильных ветров аварийные деревья. На их счету несколько снятых с распухших пальцев липчан колец, спущенный ранним утром с козырька подъезда нуждавшийся в помощи медиков молодой человек и даже демеркуризация ртути, непостижимым образом оказавшейся в унитазе одной из квартир МКД», - сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС.- В последние несколько лет количество просьб от родных, сотрудников скорой помощи, полиции вскрыть двери в жилье одиноко проживающих горожан заметно увеличилось. Откликаться на них стараемся максимально быстро, ведь нередко от этого зависит спасение человеческой жизни, - рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков.