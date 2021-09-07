Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкую область возвращается тепло

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#потепление
В Липецкую область возвращается тепло

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – будет преимущественно без осадков. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 сентября – 11-12 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы, 9 и 10 сентября – 15-17 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше климатической нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днем будет от +16 до +21 градуса. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем будет от +17 до +19 градусов. 

День 8 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 0 градусов
826
#потепление

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