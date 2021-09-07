Приглашение на массаж стало причиной для жалобы

Абонент принял рекламный звонок, на получение которого не давал согласия.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства о рекламе. Причиной для расследования антимонопольщиков стала жалоба местной жительницы на телефонный звонок, которая не разрешала звонить ей с рекламными предложениями.



31 марта 2021 года на мобильный телефон липчанки позвонили. Между абонентами состоялся такой разговор:

– Алло!

- Алло, здравствуйте!

- Меня, зовут Зинаида, я администратор центра. В нашем центре сейчас проходит акция и за 300 рублей можете пройти любой массаж на выбор.

- Что за центр?

- Мы находимся у станции метро «Чернышевская», и второй центр недавно открылся…

- Откуда у вас мой номер телефона?

–Ой, не знаю, в компьютере вижу только последние цифры, может где-то оставляли вы или ваши знакомые.



Этот способ распространения рекламы центром массажа, как указано в материалах УФАС, содержит признаки нарушения Федерального закона «О рекламе».



- Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено, - указано в материалах рассмотрения жалобы.



Решением комиссии реклама признана незаконной. Центру массажа выдано предписание об устранении нарушения закона о рекламе. Материалы проверки жалобы переданы для решения вопроса о возбуждения дела об административном правонарушении.