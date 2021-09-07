Общество

35 минут назад

В Липецкой области отловили 1560 животных без владельцев

6 333
#животные
3
В Липецкой области отловили 1560 животных без владельцев

В прошлом году животные покусали 1230 человек, в этом году – 526.

Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, с начала года в Липецкой области отловлено 1560 животных без владельцев - это на 70 больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

После проведения маркирования, стерилизации и вакцинации 1523 отловленных животных возвращено в прежнюю среду обитания, 27 передано новым владельцам, 10 животных пали.

В Липецкой области в настоящее время функционируют два частных приюта в Тербунском и Липецком районах для животных общей вместимостью до 800 питомцев.

В прошлом году животные покусали 1230 человек, в этом году – 526. Вместе с тем, количество покусов животными без владельцев возросло по сравнению с прошлым годом на 6%.

Для отлова животных без ушных бирок и агрессивных животных следует обращаться в органы местного самоуправления.
6 333
#животные
3

Комментарии (7)

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3 минуты назад
Хотелось бы закон,чтобы какашки собирали в пакетик ! Эхиннококоз вещь опасная ,зачем это на * с пылью летит в лицо
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Михаил

4 минуты назад
Тех которые кусают надо с хозяевами отлавливать.
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Бобик

5 минут назад
Ооочень много собачек на сырском руднике и идут к школе рано утром Гуманно сохраняя жизнь живому существу их надо все равно как то от населённых пунктов, парков ,школ подальше прикармливать или как то так
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Слово то какое

13 минут назад
Придумали зоошиза.... Не ужели ни жалко. Это сердца надо не иметь. Но с нашим народом я ничему не удивляюсь. На выходных на петровском рынке мальчик лет 7 пытался давить голубей. Сделала замечание. Его отец начал со мной брехать-типо мое какое дело. Там что папа- что сын. Так как от Осинки не родятся апельсинки. Но ... Не все у нас такие. И нормальные люди есть. Почему у нас так все обстоит с бездомными животными? ((( зоошиза вот так. Живодёры везде. Неужели народ так деградировал?
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Ричард

22 минуты назад
Это даже звучит по идиотски "возвращено в прежнюю среду обитания" . Собаки с биркой на ухе так же нападают на людей и гадят где попало , в песочницах и парках , скверах и тротуарах . Если зоошиза так сильно распространилась, так увеличивайте вместимость питомников .
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