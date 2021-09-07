В Липецкой области отловили 1560 животных без владельцев

В прошлом году животные покусали 1230 человек, в этом году – 526.

Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, с начала года в Липецкой области отловлено 1560 животных без владельцев - это на 70 больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.







После проведения маркирования, стерилизации и вакцинации 1523 отловленных животных возвращено в прежнюю среду обитания, 27 передано новым владельцам, 10 животных пали.

В Липецкой области в настоящее время функционируют два частных приюта в Тербунском и Липецком районах для животных общей вместимостью до 800 питомцев.В прошлом году животные покусали 1230 человек, в этом году – 526. Вместе с тем, количество покусов животными без владельцев возросло по сравнению с прошлым годом на 6%.Для отлова животных без ушных бирок и агрессивных животных следует обращаться в органы местного самоуправления.