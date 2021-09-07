«Для развития сельского хозяйства нужна серьезная господдержка аграриев и производителей сельхозтехники»ддержка»

Депутат Государственной Думы посетил Грязинский культиваторный завод и увидел, как предприятие с 60-летней историей перестроили под современные требования рынка.

Грязинский культиваторный завод с советских времен выпускает почвообрабатывающую технику – плуги, бороны, культиваторы различных модификаций. Его продукция известна и востребована во многих аграрных регионах России. Сегодня ее поставляют в хозяйства Краснодарского края, Ставрополья, Рязани, Удмуртии, Ростовской, Ивановской, и, конечно, Липецкой области.«Фермерам нравится, что у них рядом есть не просто склад запчастей, а целый завод, - рассказал Михаилу Тарасенко во время небольшой экскурсии по заводу генеральный директор предприятия Александр Исаков. - Самое страшное для фермера: когда в поле вдруг что-то сломалось – а он один на один со своей бедой. Поэтому мы стараемся оперативно реагировать на запросы».Сегодня на предприятии работают 230 рабочих и инженеров. С учетом увеличения объемов производства в будущем планируется создать еще несколько десятков новых рабочих мест.«Мы видим, какая серьезная модернизация проведена на Грязинском культиваторном заводе, какие инвестиции вложены, - поделился впечатлением от посещения завода Михаил Тарасенко. - Сегодня это современное производство с конкурентной продукцией и современными рабочими местами. Для развития сельского хозяйства нужна серьезная господдержка не только аграриев, но и производителей сельхозтехники. Важно поддержать отечественных производителей, которые занимаются не только производством, но и разработкой техники».