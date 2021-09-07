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За сомнительную детскую одежду магазин оштрафовали на 20`000 рублей

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#штраф #торговля
За сомнительную детскую одежду магазин оштрафовали на 20`000 рублей

Предприниматель не смог доказать безопасность товаров.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление Данковской межрайонной прокуратуры к предпринимателю из Азербайджана, который держит в регионе магазин. При проверке выяснили, что предприниматель торговал сомнительной продукции.

Сигнал в прокуратуру о торговле одеждой подозрительного происхождения поступил от местной жительницы. Прокуроры вышли с проверкой в один из магазинов Данкова. При осмотре товаров сотрудники нашли нарушение требований действующего законодательства о техническом регулировании. Покупателям предлагали купить комплекты детской одежды, детские шорты и платье, майки. Эти товары для детей были без маркировки.

Суд признал бизнесмена ответственным за нарушение и назначил ему штраф в 20 000 рублей.
1 395
#штраф #торговля

Комментарии (1)

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1

45 минут назад
Эх, надо бы 200тыс штрафа
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