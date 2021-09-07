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В Липецкой области сэкономили на торгах почти 2,6 млрд рублей

9 453
#экономия #экономия
В Липецкой области сэкономили на торгах почти 2,6 млрд рублей

Относительная экономия на торгах в два раза превышает среднее значение по стране.

Единая информационная система в сфере закупок представила данные по экономии на торгах, которая сложилась в России и регионах РФ с начала 2021 года. За первые восемь месяцев года на аукционах в стране сэкономили 251,52 млрд рублей. Относительная экономия на торгах достигла 5,28%.

Липецкая область по уровню относительной экономии показала куда лучший результат — 10,57%. Сэкономленная при проведении торгов сумма в Липецкой области приближается к 2,6 млрд рублей. По показателю относительной экономии на торгах Липецкая область продолжает показывать лучший результат среди соседних регионах. Так, в Белгородской области относительная экономия на торгах составила 4,64%, в Воронежской — 6,74%, в Курской — 5,63%, а в Тамбовской — 5,43%.

С начала 2021 года в Липецкой области «проторговали» заказы на 79,1 млрд рублей. Почти 17 млрд рублей на тендерах заработают предприятия малого и среднего бизнеса. Самые крупные заказы с начала года, как и прежде, это тендеры на ремонты дорог.
9 453
#экономия #экономия

Комментарии (9)

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КОМДИВ

10 минут назад
А может быть сэкономить на зарплате чиновников?
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Скупой платит дважды.

46 минут назад
Вот и из за этого в городе не осталось своих работников по строительству. Идут с нехотением, потому-то требуют что не прописано в контракте или не получишь вообще денги за выполнению работу.
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Неместный

49 минут назад
Экономия на торгах означает экономию на материалах, на его качестве и эксплутационно-технических характеристиках. А соответственно даже качественно выполненные работы не будут означать качество того же самого дорожного полотна, тротуаров, качество ремонта домов по Фонду капитального ремонта и тд и данные виды работ нужно будет переделывать не через условных 5 лет, а через 2 года.
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????

49 минут назад
Да уж, экономия во всём, сразу видно!!!!! Стесняюсь спросить, а куда пошли сэкономленные? Почему об этом не информируют общественность?
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Скупой платит дважды.

53 минуты назад
А ВЫ ЗНАЕТЕ ЧЕМ ДЕШЕВЛЕ ТЕМ МАЛО ВЕРОЯТНОСТИ ЧТО КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРЬЯЛЫ И КВАЛЕФЕЦИПРОВАННЫЕ РАБОТНИКИ. В других областях умнее руководство.
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Елы Палы

56 минут назад
Это не экономия, а не соблюдение технологий и стандартов
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Комсомольский пруд

сегодня, 12:42
так сэкономили, что Липецк в полуразрухе
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Wert

сегодня, 12:41
Чему радуетесь? Эта экономия потом скажется на качестве работ и нищенских зарплатах рабочих, которых просто будут кидать на деньги, чтобы уложится в ваш сэкономленный бюджет.
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Михаил

сегодня, 12:31
Потом эта экономия выливается в проблемы для жителей как на проспекте,, Зегелч и тд.
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