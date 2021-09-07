В Липецкой области сэкономили на торгах почти 2,6 млрд рублей

Относительная экономия на торгах в два раза превышает среднее значение по стране.

Единая информационная система в сфере закупок представила данные по экономии на торгах, которая сложилась в России и регионах РФ с начала 2021 года. За первые восемь месяцев года на аукционах в стране сэкономили 251,52 млрд рублей. Относительная экономия на торгах достигла 5,28%.



Липецкая область по уровню относительной экономии показала куда лучший результат — 10,57%. Сэкономленная при проведении торгов сумма в Липецкой области приближается к 2,6 млрд рублей. По показателю относительной экономии на торгах Липецкая область продолжает показывать лучший результат среди соседних регионах. Так, в Белгородской области относительная экономия на торгах составила 4,64%, в Воронежской — 6,74%, в Курской — 5,63%, а в Тамбовской — 5,43%.



С начала 2021 года в Липецкой области «проторговали» заказы на 79,1 млрд рублей. Почти 17 млрд рублей на тендерах заработают предприятия малого и среднего бизнеса. Самые крупные заказы с начала года, как и прежде, это тендеры на ремонты дорог.