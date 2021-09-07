26 минут назад
Ельчане приготовят 600 кг угощений
Елецкий гастрономический фестиваль переформатировали в ярмарку. Проведение таких мероприятий согласуется с антиковидными мерами.
- Мы ждем гостей не только из Липецкой области, но из соседних регионов. У всех участников гастрономической ярмарки будем измерять температуру, в местах продажи установим санитайзеры. Все антиковидные меры будем соблюдать, - обещают в туристическом центре.
Ярмарка «Елецкий пир» начнется 11 сентября в 11:00 в селе Казаки. На «Елецком пире» планируют приготовить более 600 килограммов угощений. На площадке «Казачья застава» будет ярмарка товаров местных фермеров и сувенирной продукции, там состоятся кулинарный поединок, пройдут спортивные соревнования для детей. Всем гостям обещают песни и танцы.
Animal planet.