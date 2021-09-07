Общество

26 минут назад

Ельчане приготовят 600 кг угощений

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#фестиваль #ярмарка
Ельчане приготовят 600 кг угощений

Елецкий гастрономический фестиваль переформатировали в ярмарку. Проведение таких мероприятий согласуется с антиковидными мерами.

Как сообщили GOROD48 в туристско-информационном центре «Елецкий край», запланированный гастрономический фестиваль «Елецкий пир» в 2021 году состоится, но он пройдет в формате ярмарки. 

- Мы ждем гостей не только из Липецкой области, но из соседних регионов. У всех участников гастрономической ярмарки будем измерять температуру, в местах продажи установим санитайзеры. Все антиковидные меры будем соблюдать, - обещают в туристическом центре.

Ярмарка «Елецкий пир» начнется 11 сентября в 11:00 в селе Казаки. На «Елецком пире» планируют приготовить более 600 килограммов угощений. На площадке «Казачья застава» будет ярмарка товаров местных фермеров и сувенирной продукции, там состоятся кулинарный поединок, пройдут спортивные соревнования для детей. Всем гостям обещают песни и танцы.
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#фестиваль #ярмарка

Комментарии (1)

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Animal planet.

22 минуты назад
Город 48,командируйтесь на этот фестиваль. Ждём прикольные фотки.
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