Ельчане приготовят 600 кг угощений

Елецкий гастрономический фестиваль переформатировали в ярмарку. Проведение таких мероприятий согласуется с антиковидными мерами.

Как сообщили GOROD48 в туристско-информационном центре «Елецкий край», запланированный гастрономический фестиваль «Елецкий пир» в 2021 году состоится, но он пройдет в формате ярмарки.



- Мы ждем гостей не только из Липецкой области, но из соседних регионов. У всех участников гастрономической ярмарки будем измерять температуру, в местах продажи установим санитайзеры. Все антиковидные меры будем соблюдать, - обещают в туристическом центре.



Ярмарка «Елецкий пир» начнется 11 сентября в 11:00 в селе Казаки. На «Елецком пире» планируют приготовить более 600 килограммов угощений. На площадке «Казачья застава» будет ярмарка товаров местных фермеров и сувенирной продукции, там состоятся кулинарный поединок, пройдут спортивные соревнования для детей. Всем гостям обещают песни и танцы.