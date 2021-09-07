Кассирша алкомаркета обманула 22 покупателей

Женщина делала объявления в Интернете, получала деньги и «кидала» людей по всей стране.

Советский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении 32-летней жительницы села Ленино, кассирши алкомаркета, обвиняемой в серии мошенничеств. Женщина через Интернет умудрилась обмануть 22 человек.



Фабула каждого эпизода мошенничества проста. Кассирша делала в Интернете, на специализированном сайте, объявления о продаже товаров. С января по октябрь 2020 года женщина успела обмануть 22 покупателей. География онлайн-преступлений простирается от Екатеринбурга и Северодвинска до Москвы и Тулы. Покупатели охотно переводили липчанке деньги за разные товары: бинокль, детская железная дорога, графин, сервиз, портсигар, раритетные наручные часы, украшения, советские елочные игрушки. Мошенница получила от покупателей более 130 000 рублей. Когда следствие вышло на автора объявлений, липчанка не стала отпираться. Еще до вердикта суда женщина примирилась с частью обманутых ею покупателей, вернула им более 90 000 рублей.



Другая часть потерпевших не стала прощать липчанке преступление и идти на примирение с ней. В итоге суд рассматривал дело о десяти эпизодах мошенничества. Липчанка признала по ним свою вину и заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, так как и этим обманутым покупателям готова вернуть полученные от них деньги. Суд учел то, что женщина впервые привлекается к уголовной ответственности. Кроме того, свою роль сыграло то, что липчанка трудоустроена, получает зарплату в размере 15 000-18 000 рублей, воспитывает ребенка, обременена кредитом.



Суд прекратил уголовное дело и назначил мошеннице штраф в 30 000 рублей. Кроме того, женщина должна возместить судебные издержки на 14 360 рублей.