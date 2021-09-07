Происшествия
44 минуты назад
Спецоперация остановила завоз в Липецк крупной партии наркотиков на такси
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Дилер с трапа самолета отправился развозить товар.
Липецкий районный суд вынес приговор гражданину Узбекистана, обвиняемому в незаконном обороте крупной партии наркотиков. Нелегальный мигрант, работающий таксистом в Москве, стал участником наркотрафика в Липецкую область.
Преступление было совершено в ночь с 20 на 21 февраля 2020 года. Подсудимый нелегально обосновался в Москве и трудился таксистом на автомобиле «Фольксваген Поло». Днем 20 февраля он встретил своего соотечественника в столичном аэропорту. Тот попросил таксиста вечером покатать его вместе с друзьями по Москве. Потом планы приятеля резко поменялись. Он попросил отвезти его в Липецк, навестить знакомых. В качестве «гостинцев» он вез им крупную партию наркотиков. Часть «презентов» пассажир попросил хранить при себе таксиста.
Рано утром 21 февраля наркотакси заехало в Липецкую область. Здесь участников наркотрафика уже ждали. Участниками специальной операции стали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и ДПС ГИБДД УМВД России по Липецку. У сотрудников правоохранительных органов была информация, что четверо граждан Узбекистана едут в Липецк, чтобы распространять наркотики через «закладки». Гостей региона оставил патруль возле деревни Кулешовка. В машине была обнаружена крупная партия наркотиков: более 120 грамм синтетических веществ и героина.
Суд признал таксиста виновным в нелегальном обороте наркотиков. Его приговорили к трем годам заключения в колонии общего режима. Ранее реальные сроки заключения получили и его подельники по наркотрафику.
Преступление было совершено в ночь с 20 на 21 февраля 2020 года. Подсудимый нелегально обосновался в Москве и трудился таксистом на автомобиле «Фольксваген Поло». Днем 20 февраля он встретил своего соотечественника в столичном аэропорту. Тот попросил таксиста вечером покатать его вместе с друзьями по Москве. Потом планы приятеля резко поменялись. Он попросил отвезти его в Липецк, навестить знакомых. В качестве «гостинцев» он вез им крупную партию наркотиков. Часть «презентов» пассажир попросил хранить при себе таксиста.
Рано утром 21 февраля наркотакси заехало в Липецкую область. Здесь участников наркотрафика уже ждали. Участниками специальной операции стали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и ДПС ГИБДД УМВД России по Липецку. У сотрудников правоохранительных органов была информация, что четверо граждан Узбекистана едут в Липецк, чтобы распространять наркотики через «закладки». Гостей региона оставил патруль возле деревни Кулешовка. В машине была обнаружена крупная партия наркотиков: более 120 грамм синтетических веществ и героина.
Суд признал таксиста виновным в нелегальном обороте наркотиков. Его приговорили к трем годам заключения в колонии общего режима. Ранее реальные сроки заключения получили и его подельники по наркотрафику.
2 729
Задонск
да