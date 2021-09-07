Спецоперация остановила завоз в Липецк крупной партии наркотиков на такси

Дилер с трапа самолета отправился развозить товар.

Липецкий районный суд вынес приговор гражданину Узбекистана, обвиняемому в незаконном обороте крупной партии наркотиков. Нелегальный мигрант, работающий таксистом в Москве, стал участником наркотрафика в Липецкую область.



Преступление было совершено в ночь с 20 на 21 февраля 2020 года. Подсудимый нелегально обосновался в Москве и трудился таксистом на автомобиле «Фольксваген Поло». Днем 20 февраля он встретил своего соотечественника в столичном аэропорту. Тот попросил таксиста вечером покатать его вместе с друзьями по Москве. Потом планы приятеля резко поменялись. Он попросил отвезти его в Липецк, навестить знакомых. В качестве «гостинцев» он вез им крупную партию наркотиков. Часть «презентов» пассажир попросил хранить при себе таксиста.



Рано утром 21 февраля наркотакси заехало в Липецкую область. Здесь участников наркотрафика уже ждали. Участниками специальной операции стали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и ДПС ГИБДД УМВД России по Липецку. У сотрудников правоохранительных органов была информация, что четверо граждан Узбекистана едут в Липецк, чтобы распространять наркотики через «закладки». Гостей региона оставил патруль возле деревни Кулешовка. В машине была обнаружена крупная партия наркотиков: более 120 грамм синтетических веществ и героина.



Суд признал таксиста виновным в нелегальном обороте наркотиков. Его приговорили к трем годам заключения в колонии общего режима. Ранее реальные сроки заключения получили и его подельники по наркотрафику.