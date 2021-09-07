Происшествия

44 минуты назад

Спецоперация остановила завоз в Липецк крупной партии наркотиков на такси

2 729
#такси #наркотики
Спецоперация остановила завоз в Липецк крупной партии наркотиков на такси

Дилер с трапа самолета отправился развозить товар.

Липецкий районный суд вынес приговор гражданину Узбекистана, обвиняемому в незаконном обороте крупной партии наркотиков. Нелегальный мигрант, работающий таксистом в Москве, стал участником наркотрафика в Липецкую область.

Преступление было совершено в ночь с 20 на 21 февраля 2020 года. Подсудимый нелегально обосновался в Москве и трудился таксистом на автомобиле «Фольксваген Поло». Днем 20 февраля он встретил своего соотечественника в столичном аэропорту. Тот попросил таксиста вечером покатать его вместе с друзьями по Москве. Потом планы приятеля резко поменялись. Он попросил отвезти его в Липецк, навестить знакомых. В качестве «гостинцев» он вез им крупную партию наркотиков. Часть «презентов» пассажир попросил хранить при себе таксиста.

Рано утром 21 февраля наркотакси заехало в Липецкую область. Здесь участников наркотрафика уже ждали. Участниками специальной операции стали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и ДПС ГИБДД УМВД России по Липецку. У сотрудников правоохранительных органов была информация, что четверо граждан Узбекистана едут в Липецк, чтобы распространять наркотики через «закладки». Гостей региона оставил патруль возле деревни Кулешовка. В машине была обнаружена крупная партия наркотиков: более 120 грамм синтетических веществ и героина.

Суд признал таксиста виновным в нелегальном обороте наркотиков. Его приговорили к трем годам заключения в колонии общего режима. Ранее реальные сроки заключения получили и его подельники по наркотрафику.
2 729
#такси #наркотики

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Задонск

28 минут назад
А если бы он сменил маршрут ? Чушь какая-то. Писали бы ПРАВДИВО - СЛУЧАЙНО обнаружили.
ответить

да

30 минут назад
надо запретить все такси
ответить

Еще в рубрике

Начальник облуправления Росреестра Валерий Негробов собирал с подчиненных деньги на «шторы и линолеу...
#коррупция
3
Начальник облуправления Росреестра Валерий Негробов собирал с подчиненных деньги на «шторы и линолеу...

22 минуты назад

Происшествия
20-летний студент совратил школьника
#изнасилование
4
20-летний студент совратил школьника

52 минуты назад

Происшествия
В Липецке перевернулся автомобиль автомобиль «Джили», водитель погиб
#авария #ДТП
В Липецке перевернулся автомобиль автомобиль «Джили», водитель погиб

56 минут назад

Происшествия
В Грязинскую ЦРБ госпитализировали пострадавших в ДТП с комбайном и грузовиком
#ДТП
6
В Грязинскую ЦРБ госпитализировали пострадавших в ДТП с комбайном и грузовиком

вчера, 16:06

Происшествия
«Сотрудники ГБР почему-то вспылили, начали нас бить»
#конфликт #драка
88
«Сотрудники ГБР почему-то вспылили, начали нас бить»

вчера, 14:38

Происшествия
Добринец за один день предстал перед судом как потерпевший и подсудимый
#суд #драка
Добринец за один день предстал перед судом как потерпевший и подсудимый

вчера, 13:28

Происшествия