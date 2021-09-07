Здоровье

сегодня, 09:25

Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 5,9%

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#ОРВИ #грипп
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 5,9%

62% всех случаев ОРВИ по области зарегистрировано в Липецке.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за неделю с 30 августа по 5 сентября в нашем регионе было зарегистрировано 3923 случая острых респираторных вирусных инфекций. Заболеваемость оказалась на 5,9% выше уровня предыдущей недели.

Среди заболевших 40% составляют лица старше 15 лет, заболеваемость которых на 15% выше среднемноголетнего уровня, что связано с сохранением высокой заболеваемости COVID-19 среди взрослых.

62% всех случаев ОРВИ по области зарегистрировано в Липецке: в областном центре заболели 2439 человек.

Лабораторно у заболевших были выявлены вирусы парагриппа, РС- и риновирусы (по одной пробе), вирусов гриппа не обнаружено.

В области начата прививочная кампания против гриппа вакцинами «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».
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#ОРВИ #грипп

Комментарии (2)

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Класс!!!

14 минут назад
ОРВИ растёт - "Ковид" падает ))) Равновесие
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Вася

38 минут назад
Кавидло плавно превращается в ОРВИ
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