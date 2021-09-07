Итоговое сочинение запланировано на 1 декабря

Итоговое сочинение является допуском выпускников к ЕГЭ.

Тематическое направление «Человек путешествующий: дорога в жизни человека» нацеливает выпускника на размышление о дороге: реальной, воображаемой, книжной.







Тематическое направление «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?» заостряет внимание выпускника на достижениях и рисках цивилизации, надеждах и страхах, связанных с ее плодами.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в этом учебном году итоговое сочинение одиннадцатиклассников запланировано на 1 декабря, дополнительные даты — 2 февраля и 4 мая 2022 года.Итоговое сочинение является допуском выпускников к ЕГЭ. Оно оценивается по системе «зачет»/«незачет».Ученики с ограничениями по здоровью имеют право поменять формат работы на изложение. По желанию сочинение могут писать выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы.Направления тем итогового сочинения 2021/2022 опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений. Утверждены пять тематических направлений итогового сочинения 2021/22 учебного года.Тематическое направление «Преступление и наказание — вечная тема» предлагает осмыслить «преступление» и «наказание» как социальные и нравственные явления, соотнести их с понятиями закона, совести, стыда, ответственности, раскаяния.Тематическое направление «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня» позволяет высказаться о произведении различных видов искусства (литература, музыка, театр или кино, в том числе мультипликационное или документальное), которое является личностно важным для автора сочинения.Тематическое направление «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина» сформулировано с отсылкой к известной поэме Н. А. Некрасова, 200-летие со дня рождения которого отмечается в конце этого года. Поставленный вопрос дает возможность рассуждать о самом понятии «гражданин», об общественной справедливости и личной ответственности гражданина, о счастье и долге, о причинах социальных пороков и способах их устранения, о необходимости помогать тем, у кого возникли жизненные проблемы, о путях совершенствования общественного и государственного устройства.