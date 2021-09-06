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Липецкая вечЁрка: открытие улицы Зегеля, ночной пожар и жалоба на приговор Юлии Брунцевой
Сегодня, 7 сентября, официально для движения открыли улицу Зегеля, 19 человек ночью эвакуировали из горящего дома, и семья Костиных, у которых в ДТП погиб сын, подала жалобу на приговор Юлии Брунцевой.
Тем не менее за невыполнение контракта «Строймастеру» уже грозят большие штрафы. А УФАС Липецкой области включило компанию в «черный список».
Дорожные нововведения на улице Зегеля вовсю обсуждают комментаторы GOROD48. Парковочных карманов на ней теперь нет. Но нет и знаков, запрещающих парковку. Нет даже карманов для пассажирского транспорта, вместо них разметка в виде желтой изломанной линии, сигнализирующей, что парковаться у остановок ней нельзя. И как результат — уже к вечеру дорога оказалась заставлена автомобилями.
— Сейчас прогулялись по новой улице. Двойная сплошная без разрывов — это гениально! Если хочешь повернуть к пожарке или на Семашко — стой в пробках. А они будут дичайшими, как раньше не бывало, — написала Надя.
— На 800-х метрах 3 светофора и один пешеходный переход, ни одного кармана, о каком движении может идти речь? — возмутился Лип.
— Наконец-то есть понимание, что нужно отказываться от карманов на остановках. Следующие шаги: введение платной парковки, заужение полос, приподнятые переходы, велодорожки, ограничение скорости до 40 хотя бы в центре! — считает другой комментатор.
— Да красиво, что не говорите, улица стала выглядеть лучше. Но с другой стороны, абсолютно неудобно, по факту остались только две полосы. Там и раньше сложно было припарковаться, я сейчас просто не возможно, — решил Житель.
— Когда поставите во дворах Зегеля 23А, 23, 11 шлагбаумы?! Карманов нет — все лезут ставить машины в наши дворы, когда это всё закончится, шлагбаумы обещанные когда будут?! — написал житель дома по улице Зегеля с нечетной стороны.
Кстати, уже завтра по улице Зегеля планируют пустить общественный транспорт.
Сегодня у жителей дома № 18 на улице Космонавтов случилась бессонная ночь. После 24.00 загорелась одна из квартир. Спасатели пожар потушили, но на всякий случай пришлось эвакуировать 19 человек, в том числе трех детей. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
Далеко не каждого берут в спасатели. На улице Краснознаменной сегодня открылась пожарно-спасательная часть. Конкурс на вакансии в части составил пять человек на место!
Семья Костиных подала кассационную жалобу на приговор Юлии Брунцевой. Напомним, громкое ДТП, в котором 18-летний Александр Костин получил смертельные травмы, а его родители пострадали, причем отец стал инвалидом, произошло в августе прошлого года.
Суд приговорил виновницу аварии 39-летнюю Юлию Брунцеву к 8 годам заключения в колонии общего режима и выплате 2,2 млн рублей компенсаций родным погибшего юноши. Костины уже обжаловали этот приговор, но безрезультатно.
А по факту гибели 19-летней девушки, которую 4 сентября в Тербунском районе сбил водитель на автомобиле «Шевроле-Круз», возбуждено уголовное дело.
В субботу в Грязинскую ЦРБ доставили водителя и двух пассажиров «Рено Логан». Этот автомобиль столкнулся с комбайном «Дон» на 333-м километре автодороги Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов.
За три последних дня прошлой недели дня на дорогах области погибли восемь человек, 11 — пострадали.