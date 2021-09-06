В поселке для многодетных семей орудовал вор

Злоумышленник украл аппаратуру системы видеослежения.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел гражданский иск к мужчине, который ранее был признан виновным в воровстве. Собственники украденного в порядке регресса потребовали выплатить стоимость сворованного имущества и его нового монтажа.



Этим летом суд признал ответчика виновным в уголовном преступлении. Суд установил его причастность к кражам, совершенным в поселке Радужный на окраине Липецка. Эта территория предусмотрена под строительством домов многодетных семей. Злоумышленник орудовал в поселке в период с 9 октября по 17 ноября 2020 года. После его визитов с высоковольтных столбов пропала аппаратура системы систему видеонаблюдения. За это преступление его приговорили к 2,5 годам условного срока.



Иск преступнику заявили представители МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка», на балансе которого находилось оборудование.



Суд удовлетворил гражданский иск. Преступнику придется выплатить 275 438 рублей.





