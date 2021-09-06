сегодня, 14:48
В Минске осудили белорусских оппозиционеров
Минский областной суд вынес приговор членам президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку.
Белорусских оппозиционеров обвиняли в призывах к действиям против национальной безопасности (часть 3 статьи 361 УК), заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357) и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1). Гособвинение просило для белорусских оппозиционеров 12 лет лишения свободы.
Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, Знак — в колонии усиленного режима, - пишет "Белта" в Телеграм.
На оглашение приговора не пустили почти никого из огромной очереди, выстроившейся перед судом, в частности европейских дипломатов. При этом в зале были сотрудники государственных СМИ, а также члены семьи.
На оглашении приговора Колесникова и Знак держались спокойно. Колесникова повторила жест ранее осужденного в России за мошенничество блогера Алексея Навального, показав на оглашении приговора жест пальцами в виде сердечка.
Адвокаты считают приговор незаконным и будут его обжаловать.
Ранее Колесникову обвинили в публичных призывах к захвату власти. Статья 361, часть 3, по которой обвиняли Колесникову, предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.
Белорусский политолог Евгений Прейгерман считает, что даже для лидеров протестного движения Максим Знак и Мария Колесникова получили очень серьезные сроки, - передает Bfm.ru.
В августе прошлого года в Белоруссии начались протесты несогласных с итогами президентских выборов. В результате белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета, в президиум которого вошли Колесникова и Знак. Их задержали в начале сентября 2020-го. Сообщалось, что Колесникову пытались вывезти из Белоруссии силой, однако она порвала свой паспорт.