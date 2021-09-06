Погода в Липецке

49 минут назад

В Липецкой области сухо, ночью местами заморозки до -2

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#заморозки
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В Липецкой области сухо, ночью местами заморозки до -2

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области повысится– будет преимущественно без осадков, в ночь на 7 сентября местами заморозки. 8 сентября начнется потепление. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 сентября – 9-10 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы, 8 сентября – 12 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 9 сентября – 15-16 градусов тепла, что на 2 градуса выше климатической нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 0 до +5 градусов, местами заморозки до 2 градусов мороза, днем будет от +13 до +18 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от -1 до +1 градусов, днем будет от +15 до +17 градусов. 

День 7 сентября стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе был +31 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1939 году – 2 градуса тепла.  
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#заморозки
2

Комментарии (1)

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Эх

37 минут назад
Так и скоро снег пойдёт...
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