В Липецкой области сухо, ночью местами заморозки до -2

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области повысится– будет преимущественно без осадков, в ночь на 7 сентября местами заморозки. 8 сентября начнется потепление.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 сентября – 9-10 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы, 8 сентября – 12 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 9 сентября – 15-16 градусов тепла, что на 2 градуса выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 0 до +5 градусов, местами заморозки до 2 градусов мороза, днем будет от +13 до +18 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от -1 до +1 градусов, днем будет от +15 до +17 градусов.



День 7 сентября стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе был +31 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1939 году – 2 градуса тепла.

