Кредитные ставки берут курс на понижение

Потребительские кредиты давно стали частью нашей жизни. Этот финансовый инструмент помогает, когда в семейном бюджете не хватает денег на срочное, но важное приобретение. Например, это может быть оплата медицинского обследования, домашний или авторемонт, замена сломавшихся холодильника или стиральной машинки. Кредит наличными под низкий процент оказывается удобным способом решения проблемы.

ПАО «Промсвязьбанк» предлагает потребительский кредит «Для работников предприятий ОПК и военнослужащих» на любые цели со ставкой 5,5% годовых1. Его условия дают возможность получить от 100 тысяч до 5 миллионов рублей на срок от 1 года до 7 лет. Кредитный калькулятор, размещенный на официальном сайте ПСБ , позволяет сопоставить предполагаемый размер ежемесячного платежа с величиной личных доходов, выбрать комфортный срок, приемлемую сумму займа.

Преимуществом является возможность снизить процентную ставку еще на 3%1 годовых в течение срока кредитования – с размером шага 1% за год. Такой бонус ПСБ предоставляет при отсутствии просрочек по кредиту на протяжении года и наличии страхования жизни и здоровья. В банке отметили рост спроса на потребительские кредиты и таким образом решили поощрить добросовестных плательщиков, не допускающих просрочек – для них минимальная ставка с 5,5% может опуститься до 2,5% годовых1.

Еще одна привлекательная особенность кредита от ПСБ – раз в год можно использовать «Кредитные каникулы»: если у заемщика возникли сложности с выплатами, платежи в рамках этой опции можно отсрочить на два месяца.

Оформить кредит может гражданин РФ – работник предприятий ОПК, военнослужащий, госслужащий, зарплатный или другой клиент банка – от 23 лет (минимальный возраст на дату получения) и до 65 лет (максимальный возраст на дату полного возврата займа). У заемщика также должна быть регистрация в регионе, где присутствует ПСБ, постоянная работа по найму – с общим трудовым стажем не менее года, в том числе не менее 4 месяцев на последнем месте работы.

Для оформления кредита потребуются паспорт, СНИЛС, копия трудовой книжки, заверенная работодателем и документ, подтверждающий доход за последние 6 месяцев.

Подать заявку можно даже из дома, отправив онлайн-запрос. Как правило, ответ приходит быстро – буквально через несколько минут. После получения смс-сообщения с предварительным решением потребуется собрать необходимый пакет документов и передать их в ближайший офис. Но если клиент давно обслуживается в ПСБ, этот шаг в ряде случаев можно будет пропустить, а кредит оформить онлайн по упрощенной схеме.

ПСБ предлагает также рефинансировать на аналогичных условиях уже имеющиеся кредиты, взятые в разных банках, объединив их (но не более 5-ти) в единый займ. Вам больше не придется запоминать даты и суммы платежей по всем финансовым обязательствам в разных банках. К тому же, это позволит снизить ставку и уменьшить сумму ежемесячного платежа.

*Ставка 5,5 % годовых в рублях доступна при оформлении потребительского кредита с финансовой защитой (10,8% годовых в рублях - без подключения финансовой защиты) и при сумме кредита от 700 000 рублей до 5 000 000 рублей. Срок кредитования – от 1 года до 7 лет.

При соблюдении условий договора возможно максимальное снижение первоначальной ставки на 3 % (5,5%- 3%=2,5%).

Условия доступны по программе кредитования работников предприятий ОПК, военнослужащих, госслужащих, зарплатных и других клиентов банка. При сумме кредита менее 700 000 рублей ставка устанавливается банком индивидуально в зависимости от суммы, срока кредитования и наличия финансовой защиты. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Подробную информацию о потребительском кредите, об условиях снижения ставок, о тарифах, погашении кредита и требованиях к заемщикам можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте www.psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой.

ПАО «Промсвязьбанк. Генеральная лицензия Банка России № 3251.



PR

